Efficace prevenzione contro le prime rughe, ottima come base per il trucco!

Dall’attenzione che Verdesativa ha sempre riposto nel produrre una cosmesi pulita, naturale e vegan, è nata una crema specifica per le pelli giovani, delicate ed esigenti o per chi necessita una base per il trucco idratante, illuminante e che non lasci tracce di unto. Dalla texture soffice e leggera, di facile assorbimento, è la cura giornaliera ideale per le pelli giovani, sensibili e delicate. Altamente nutritiva, ripristina adeguatamente l’equilibrio idrolipidico della pelle di viso e décolleté, proteggendola dalle aggressioni esterne e dalla perdita di idratazione.

Gli oli vegetali di mandorla, lavanda, vinacciolo e canapa sativa, emollienti ed elasticizzanti, rendono il viso più luminoso, compatto, omogeneo e prevengono la formazione delle prime rughe.

Lo specifico complesso idratante di Alga Clorella, Carragenina e Burro di Karitè, concentrato di energia e vitalità, dona alla crema viso pelli giovani Verdesativa un effetto rigenerante, remineralizzante e lenitivo. Infine, gli oli di salvia, agrumi e geranio donano a questa nuova formulazione un effetto rinfrescante e depurativo; la sensazione che rimarrà sulla pelle dopo l’applicazione sarà quindi di elasticità, compattezza e refrigerio.

Delicatamente profumata con soli oli essenziali. Si assorbe rapidamente e non unge, ideale anche come base per il trucco. È consigliata l’applicazione mattina e sera, dopo la detersione, su viso, collo e decolleté.

Per saperne di più www.verdesativa.it.