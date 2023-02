L’ecovillaggio in cerca di abitanti

Questo ecovillaggio nasce al termine di un lungo viaggio per Europa, Asia e Centro America, dopo l’incontro con tante comunità, scuole alternative e altri ecovillaggi. Phil, Chanty e i due figli, originari di Lugano, avevano fatto del nomadismo la loro nuova vita, al punto da compiere il grande passo di lasciare casa e lavoro per continuare in maniera definitiva le loro avventure.

Un paio d’anni fa però, si presentò per la coppia l’occasione giusta per dedicare tempo e qualità diversa alla crescita dei figli, al lavoro su sé stessi e al ritorno in natura, tutti elementi che sono oggi alla base del nuovo ecovillaggio: nel 2020 arrivò la proposta di rilevare l’Alpe Pianello.

L’Alpe Pianello si trova sul Lago Maggiore a 900 metri di altitudine. L’ultimo centro abitato prima di giungere qua è Dumenza, un piccolo paese in provincia di Varese alle pendici del Monte Lema, non distante dal confine tra Lombardia e Svizzera.

L’Alpe Pianello nacque come rifugio e nel corso degli anni prima si trasformò in colonia estiva, poi accolse una comunità di seguaci di Osho. Gli edifici rappresentano solo una piccola parte dei 20mila metri quadrati che compongono l’ecovillaggio: la natura regna incontrastata, con un piccolo bosco e un ampio prato ideale per attività all’aperto, che oggi la comunità utilizza per eventi ed incontri.

Una delle parti più spettacolari è quella adibita a orto perché affaccia sul Lago Maggiore. L’orto è coltivato e gestito secondo il metodo ispirato a Fukuoka, definito anche agricoltura del non fare. Questa tecnica consiste nel coprire il terreno con una pacciamatura di fieno, che permette un grande risparmio di acqua e la non lavorazione della terra

All’interno dello stabile, che accoglierà le future famiglie dell’ecovillaggio, c’è un ampio refettorio, una cucina professionale, un bar con una sala ballo… non manca veramente nulla! La comunità dell’ecovillaggio è nata intorno alla famiglia di Phil e Chanty e oggi ospita altri due abitanti, ma attorno all’Alpe Pianello ruotano stabilmente circa una ventina di persone, che partecipano attivamente alle attività e alla trasformazione dell’ecovillaggio.

«Abbiamo pensato di definire questo ecovillaggio come luogo di cura dell’anima, perché vorremmo fosse un posto dove le persone possono venire e stare con loro stesse, godendosi la natura e l’energia di questo luogo» dice Phil. «Quello che facciamo ha forse qualcosa di nuovo ma ha sicuramente qualcosa di vecchio: attraverso l’ecovillaggio vogliamo infatti tornare a sperimentare collettivamente soluzioni ai problemi grandi e piccoli della vita, la costruzione di uno stile di vita sostenibile, interrogandoci su quali siano i valori fondamentali degli esseri umani e del mondo in cui siamo ospiti, ripristinando la vita di comunità. La comunità per noi è un acceleratore di tutti i processi, siamo sicuri che questo posto si riempirà di belle anime, come quelle incontrate nei nostri viaggi».

L’Alpe Pianello è un luogo ricchissimo di attività, residenze, laboratori. La comunità è tutta da costruire, ma Phil ci dice di vederla già: «Stiamo lavorando per l’ottenimento dell’autosufficienza alimentare, quella energetica, quella economica e quella personale. Siamo solo all’inizio di questo viaggio ma ci sono già tantissimi segnali positivi… in primis la risposta di chi partecipa alle nostre attività e di chi sta contribuendo a trasformare questo luogo in una grande comunità».

Sul sito si possono leggere dettagli della vision e della mission del progetto. L’Alpe Pianello propone costantemente attività e saltuariamente degli open day per spiegare e raccontare il progetto dell’ecovillaggio. Per andarli a trovare, avere più informazioni potete scrivere a [email protected].

A cura di Simone Foscarini