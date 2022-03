È possibile vivere senza denaro?

Siamo portati a pensare che il sistema socio-economico nel quale viviamo sia l’unico mondo possibile. Ma è proprio così? Siamo sicuri che questo sia il tipo di economia di cui abbiamo bisogno per regolare le relazioni umane e la nostra esistenza su questo pianeta?

F-Day – il risveglio dell’uomo è un romanzo solarpunk che risponde a questi interrogativi attraverso una serie scenari concitati che conducono il lettore in un mondo totalmente nuovo, dove nulla di ciò che diamo per scontato è più tale.

Colin R. Turner, l’autore irlandese di quest’opera, ha trovato un modo molto originale per parlare di un tema del tutto inatteso per un romanzo, mentre intrattiene il lettore nella storia coinvolgente di un uomo che osa mettere in discussione gran parte dei dogmi che caratterizzano la nostra cultura e la nostra concezione del mondo, arrivando a farci guardare la realtà per quello che è, ma lasciando scorgere ciò che potrebbe essere, se ci lasciassimo alle spalle il dogma della necessità del denaro.

L’ECONOMIA DEL LIBERO ACCESSO PER VIVERE SENZA DENARO

Descrive infatti l’attuazione possibile di quella che potrebbe essere, come la definisce l’autore stesso, un’ “economia del libero accesso”, dove non esistono più i cartellini del prezzo, il ricatto di uno stipendio per poter sopravvivere e nessun costo della vita. Si tratta di un contratto sociale radicalmente nuovo dove tutti contribuiscono e tutti traggono beneficio, abbandonando l’attuale sistema basato sul profitto e sulla competizione.

L’autore stesso, per avviare il processo di “decolonizzazione dell’immaginario”, ci invita a pensare a quante cose in realtà già facciamo senza applicare alcun prezzo, pur nelle nostre società ipertecnologiche e consumistiche, semplicemente attraverso rapporti di reciprocità e fiducia, come quelli che intratteniamo con amici e parenti. Ma cosa succederebbe se riuscissimo ad allargare quel rapporto di reciprocità all’intera famiglia umana? Il libro risponde a questa domanda.

La casa editrice ha deciso però di testare l’interesse del pubblico lanciando una campagna di crowdfunding che giunge ormai alle sue battute finali: se si riescono a vendere 200 copie totali questo romanzo potrà essere distribuito negli scaffali delle librerie di tutta Italia e far viaggiare lontano le idee in esso contenute. In caso contrario si farà esclusivamente una tiratura limitata per le copie prenotate dalle persone che hanno creduto in questo progetto.

Attualmente mancano una manciata di pre-ordini per poter raggiungere l’obiettivo finale, ma anche poche ore di tempo per poter ancora aderire alla campagna.

Una cosa è certa però: la bozza integrale verrà messa immediamente a disposizione dei sostenitori del crowdfunding per darvi da subito l’opportunità di immergervi nella lettura di questa storia decisamente fuori dall’ordinario.

Articolo a cura di Veronica Tarozzi