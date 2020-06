E ora si cambia – Andrea Degl’Innocenti e Daniel Tarozzi

Cento autori, per lo più appartenenti ad associazioni, comitati, atenei e istituzioni sparsi per la Penisola e attivi nel cambiamento si sono dati appuntamento sulle pagine di “E ora si cambia” per mostrare percorsi alternativi all’attuale sistema dominante che oltre al suo tempo ha fatto anche molti danni. Un’opera, promossa da Terra Nuova Edizioni, valida per la capacità di raccontare un’Italia diversa, minoritaria ma sana, di chi lotta per cambiare le cose, per realizzare non solo un paese ma un mondo migliore per tutti.

Ai curatori il merito di aver riunito tante testimonianze e di aver raccolto le loro idee e proposte fornendo al lettore una panoramica poco raccontata ma viva e positiva, quella cioè delle realtà virtuose che non ci mancano e alle quali diamo con gioia spazio anche noi su Dolce Vita, altro catalizzatore di buone pratiche per un domani sostenibile.

«In Italia esistono già ora ricette concrete di cambiamento, esistono idee e le pratiche per realizzarle, esistono le persone desiderose di farlo e quelle in grado di farlo, esiste la capacità di collaborare e cooperare. Il cambiamento è possibile, è già in atto, lo è ora. Sì ora. Ora si cambia». Siete pronti a fare la vostra parte?