È nato Chacruna Cannabis Social Club

Chacruna Cannabis Social Club nasce a luglio del 2020 con l’intento principale di fornire ai suoi associati la possibilità di accedere alla cannabis anche ad alto contenuto di THC. Come tutte le associazioni anche la nostra non ha nessuna finalità di lucro, ma anzi mette a disposizione le competenze accumulate in quasi 18 anni di attività dei negozi Chacruna. Le motivazioni che ci hanno spinto a fondare un’associazione sono quelle di aumentare in modo esponenziale il numero di persone che hanno il desiderio di curarsi con la cannabis anziché utilizzare farmaci che spesso hanno una serie di controindicazioni pesanti e a volte invalidanti. Per questo motivo collaboriamo con due medici che hanno dato la piena disponibilità a prescrivere la cannabis in tutte le sue variabili, in funzione delle più molteplici patologie.

Oltre ad essere convinti delle molteplici virtù di questa pianta tanto osteggiata negli ultimi 70 anni, il nostro intento è anche quello di creare una massa critica. Quasi ogni giorno sentiamo politici antiproibizionisti che si riempiono la bocca di fantomatici disegni di legge per legalizzare la cannabis, e altrettanti politici proibizionisti che non fanno altro che raccontare menzogne sulla dipendenza di tale sostanza e d’identificarla come droga di passaggio. Riteniamo che entrambe le parti abbiano solo l’intento di guadagnare più voti alle prossime elezioni e non abbiano nessun intento di normare la materia. Quindi a nostro parere l’unica via, che è poi quella che hanno intrapreso stati come la California e il Colorado, è quella di creare un numero sempre maggior di pazienti che vogliono curarsi con la cannabis. Quando ci saranno un milione di ricette bianche anche i nostri politici saranno costretti a mettere mano ad una legge che non criminalizzi coloro che hanno deciso di curarsi con una semplice pianta, che in natura crescerebbe spontaneamente e che per millenni l’uomo ha sempre utilizzato per curarsi.

Per associarsi basta inviare una mail di richiesta a: chacrunasocialclub@gmail.com

Le prescrizioni mediche saranno effettuate solamente ai maggiori di anni 21.