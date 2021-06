È iniziato il Dolce Vita Summer tour: ecco dove trovarci

Dal momento che gli eventi del settore, così come gli altri più in generale, hanno subito una brusca frenata e la ripresa tarda ad arrivare, per farvi compagnia durante questa estate abbiamo deciso di venirvi a trovare direttamente in una serie di eventi estivi in cui distribuire la nostra rivista e diffondere i valori che da sempre ci contraddistinguono.



Nadia, instancabile e poliedrica antiproibizionista girerà infatti per diversi eventi e festival disseminati in tutta la Penisola, e non solo, per far sentire la nostra presenza e portare avanti le battaglie in favore di questa pianta meravigliosa.

Siamo già partiti per essere presenti con il nostro DV point in due delle date che hanno visto Meglio Legale e Le Sardine distribuire 6mila piante di cannabis legale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Ma questo è stato solo l’inizio, perché, consci che la vita è innanzitutto cambiamento, abbiamo cercato di adeguarci alla situazione e di far in modo che l’attenzione sul tema cannabis non si affievolisca.

“Sono felice perché è proprio vero che si attrae ciò che si desidera, e questa per me è un’occasione di fare ciò che veramente mi piace, girare l’Italia, visto che adoro viaggiare e farlo per Dolce Vita che è una rivista meravigliosa in linea con i miei principi, il tutto divulgando i benefici di quella pianta incredibile che è la canapa“, sottolinea Nadia.

Di seguito alcune delle tappe del Dolce Vita summer tour in cui potrete trovarci e quelle ancora da confermare (seguiteci sui social, pubblicheremo lì gli eventi ai quali parteciperemo di volta in volta).

– Bergamo Reggae Sunfest (dal 24 al 27 giugno)

– Calabria in fiore (dal 9 all’11 luglio a Rende – CS)

– Kanapa Festival Bologna (dal 23 al 25 luglio)

– Overjam Festival (dal 5 all’8 agosto a Tolmìn – Slovenia) Ancora da confermare: Sherwood Padova, Reggaeton beach festival a Rimini, Hempiness a Norcia, Dubstone in Cilento