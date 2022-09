D’ora in poi, a Dubai, le persone in gravi difficoltà economiche potranno ritirare gratuitamente del pane fresco utilizzando i distributori automatici che si trovano fuori dai supermercati Aswaaq, parte del progetto Bread For All.

Finora sono state allestite circa 10 sedi e si prevede di aumentarle nei prossimi sei mesi, sia a Dubai che in altri punti degli Emirati.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di portare un aiuto alle famiglie e ai lavoratori svantaggiati di Dubai. L’eliminazione della fame negli Emirati Arabi Uniti e il rafforzamento della sicurezza alimentare sono da tempo al centro dell’attenzione dei leader del paese.

Ali Al Mutawa, Segretario Generale della Authority of Islamic Affairs & Endowments and Minors Affairs Foundation (AMAF), ha dichiarato: «Questa iniziativa è un modello per creare un movimento di beneficenza collettivo e portare solidarietà tra i vari segmenti sociali».

Le persone di Dubai che vogliono donare alla causa possono sostenere finanziariamente Bread for All facendolo direttamente presso i distributori automatici. Per tutti gli altri le donazioni possono essere effettuate sul sito web MBRGCEC.