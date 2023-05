Da quest’anno e per la prima volta in assoluto, i contribuenti italiani potranno donare il loro 5×1000 a per la legalizzazione della cannabis donandolo a Meglio Legale. Per questo abbiamo pensato di fare di quest’occasione un’iniziativa di informazione, tappezzando le città italiane, da nord a sud, con il messaggio “Se non ci pensa lo Stato, ci pensa la Mafia”. La mossa giusta per smuovere la sensibilità dei cittadini su un tema così importante come quello della legalizzazione.

Così nelle prossime settimane verranno attaccati 4209 manifesti per la legalizzazione della cannabis nelle principali città italiane per continuare la lotta contro il proibizionismo, catturando l’attenzione di oltre 4 milioni di persone, considerando che ogni manifesto viene visto in media da almeno 1000 persone.

Il 5×1000 è un modo semplice e veloce per sostenere le attività di Meglio Legale, senza alcun costo aggiuntivo nel momento in cui si decide di devolverlo. La scelta di destinare il 5 per mille può essere effettuata ogni anno insieme alla presentazione della dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale di Meglio Legale: 96414670586.

Non si tratta solo di una questione di denaro: sia chiaro senza soldi non possiamo fare nulla, nemmeno stampare un volantino. Ma quello che qui più ci interessa è l’accreditamento. É far capire a chi sta chiuso nei palazzi e ci vorrebbe liquidare solo come degli sprovveduti ragazzini che la legalizzazione della cannabis è una cosa seria. E che lì fuori è pieno di persone pronte a sostenere questa battaglia di civiltà. Per togliere soldi alle mafie, per non mandare i ragazzini nelle mani degli spacciatori, per garantire a chi ne ha bisogno di curarsi. E soprattutto per garantire a chi vuole fare impresa con la cannabis di non essere perseguitato come oggi accada.

Dunque nei prossimi giorni troverete le nostre affissioni a Palermo, Roma, Firenze, Bologna, Modena, Padova, Venezia, Milano, Torino e Genova. E cercheremo presto di raggiungere altre città.

Per noi questo contributo significa tantissimo. Significa poter dare ancora più forza alla nostra battaglia antiproibizionista, far diventare il tema della cannabis una priorità nell’agenda politica di questo governo, realizzare più eventi pubblici, manifestazioni e raccolte firme. Creare nuovi contenuti per diffondere la cultura della legalizzazione, supportare vittime di ingiusti processi e imprenditori perseguitati dal proibizionismo.

È davvero tanto per un’organizzazione come la nostra che vive solo del libero contributo di chi decide di sostenerla.

Dunque, grazie davvero a chi vorrà essere con noi facendo un piccolo grande gesto: non dimenticate il codice 96414670586!