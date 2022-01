È arrivato l’abbonamento digitale a Dolce Vita

Nel 2017 abbiamo iniziato a stampare Dolce Vita su carta riciclata proveniente da aree in cui vengono rispettati i diritti civili e ambientali. Una scelta importante, ma non sufficiente.

Nel 2019 abbiamo smesso di uscire in edicola, mantenendo solo i nostri punti di distribuzione diretti (negozi di settore, centri sociali e associazioni) per evitare lo spreco di carta delle copie invendute destinate al macero. Una strategia giusta, ma non abbastanza.

Oggi, nel 2022, spingiamo il nostro impegno verso l’ambiente un passo ancora più avanti: con l’abbonamento digitale azzeriamo le emissioni e gli sprechi di carta. In più, garantiamo un servizio migliore al lettore che non corre il rischio di perdersi alcun numero, potendo beneficiare di un costo più conveniente rispetto all’acquisto della singola copia sempre in formato pdf.

Un anno di Dolce Vita in digitale costa solo 7,50 euro. È possibile scaricare i numeri sul proprio computer, tablet, smartphone e leggerli dove e quando si vuole.

È banale ricordarlo, ma in un mondo in cui le risorse sono limitate e quelle esistenti non vengono utilizzate nella loro interezza, l’economia dell’abbonamento ha un impatto positivo anche sulla scarsità di risorse aumentando l’efficienza di quelle esistenti.

Un recente sondaggio condotto da The Harris poll per conto di Zuora, un’azienda che crea e fornisce software per le aziende che vogliono avviare e gestire i propri servizi in abbonamento, evidenzia che “sta emergendo una nuova società completamente digitale” e Dolce Vita con la sua informazione alternativa non può permettersi di mancare l’appuntamento.

Per tutte le informazioni e per valutare le altre formule di abbonamento: www.dolcevitaonline.it/abbonamenti