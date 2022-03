Dolce Vita 99 marzo/aprile 2022

Dopo due anni particolarmente complessi e difficili è scoppiata una nuova guerra che sicuramente nessun cittadino voleva ma della quale forse qualche nazione aveva bisogno, ricordandoci quanto in basso possa arrivare l’umanità di cui tutti facciamo parte.

E mentre in Ucraina – così come in altre zone del mondo lontane dai riflettori come lo Yemen, la Siria, la Palestina o la Somalia, giusto per citarne alcuni – scoppiano bombe e muoiono innocenti, da noi si ripropone inevitabilmente la dinamica delle fazioni e degli schieramenti, dei buoni e cattivi, in un loop infinito di divisioni e rivendicazioni. Tutti espongono le proprie certezze granitiche, nessuno sembra sfiorato da un minimo dubbio, mentre cerchiamo di lavarci la coscienza scendendo in piazza, chiedendo la pace e le ragioni di chi soffre restano un orpello delle maratone in tv.

Intanto il mondo, che cerchiamo sempre di raccontare con un occhio critico, corre veloce. Il futuro è sempre più incerto e con la crisi climatica in sottofondo e quella energetica in arrivo, cercare di vivere la propria serenità sembra un’impresa.

Ma i conflitti attuali sono allo stesso tempo l’altra medaglia del grande cambiamento in atto, che su Dolce Vita, da sempre, cerchiamo di raccontare dando spazio a chi crea soluzioni alternative. Per ogni missile lanciato c’è un giovane che lascia la città e si rimette a coltivare la terra immaginando un futuro diverso, per tutti. Mentre famiglie perdono la propria casa, ce ne sono altre che scelgono la vita comunitaria, nelle sue mille forme, per ripartire dalla condivisione di valori, di cibo e di spazi.

Intanto la cannabis in Italia, che potrebbe essere il punto di partenza per una nuova economia e una nuova società diretta all’ascolto delle persone invece che alla repressione, ha subito l’ennesima umiliazione. In diretta tv e senza contraddittorio ci hanno spiegato che la volontà di oltre 600mila cittadini non vale nulla, e che le ragioni di chi chiede a gran voce delle risposte pratiche a un problema epocale dal quale la politica fugge, non sono ammissibili. Resta ammissibile invece, che il mercato che in Usa sta creando più posti di lavoro in assoluto, da noi resti monopolio delle mafie.

Noi non possiamo accettarlo e andremo avanti con la nostra battaglia, realisti ma sempre con quel pizzico di sano ottimismo che male non fa e ci contraddistingue da sempre.