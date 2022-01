Dolce Vita 98 gennaio/febbraio 2022

Ricorderemo il 2022 come l’anno in cui l’Europa si aprì alla cannabis. Con Malta che ha reso legale l’autoproduzione, il Lussemburgo che la seguirà in breve nel grande passo e l’annuncio della Germania di voler procedere con la legalizzazione, anche i bambini sanno che la strada è aperta. Un po’ come avvenuto negli Stati Uniti, nel Vecchio Continente l’effetto domino sta per sbaragliare il proibizionismo che per decenni ha demonizzato questa pianta e coloro che da sempre le riconoscono più di un beneficio. È solo questione di tempo e noi sapevamo che il momento sarebbe arrivato. Eccolo.

Sì, anche per l’Italia. Viviamo in un Paese arroccato su posizioni antistoriche, che tuttora persevera nel non voler cogliere l’opportunità economica e di sviluppo che le si offre e, attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento, non fa altro che blaterare cantilene che ricerche internazionali e dati di ogni sorta continuano a smentire, eppure abbiamo ragione a essere ottimisti. Al di là del referendum, presto tutti noi vedremo la fine di questa assurda posa.

Ne siamo certi perché in giro c’è un sacco di gente che non si accontenta più di questa realtà. Non ci crede più. Non la vuole più. Gente che sempre più numerosa si rimbocca le maniche per dare alla propria esistenza basi diverse, con valori differenti. Gente che batte strade poco sponsorizzate e fonda eco-villaggi, scuole parentali, comunità alternative. Gente che vuole essere libera e poi è libera veramente. Basta osservare e guardarsi dentro per capire che questo è il momento. Il nostro momento.

