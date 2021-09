Dolce Vita 96 settembre/ottobre 2021

Arriverà un giorno in cui i ragazzi sui banchi di scuola studieranno questi 100 anni di proibizionismo accanito contro la cannabis, e rideranno e piangeranno per la stupidità degli uomini che li hanno preceduti.

Arriverà il giorno in cui anche in Italia la cannabis sarà legale, controllata e tassata, come qualsiasi altro prodotto, restituendo a stato e cittadini i miliardi che ogni anno finiscono nelle tasche di criminali e mafiosi.

Arriverà un giorno in cui i pazienti potranno ottenere tutta la cannabis medica che necessitano, prodotta in Italia e per loro a costo zero perché a carico del sistema sanitario nazionale, con migliaia di medici competenti che sapranno consigliare loro le varietà, i dosaggi e le forme di assunzione più adatte per il loro caso specifico.

Arriverà il giorno in cui sarà molto più comune abitare una casa in canapa, piuttosto che una in cemento con gli isolamenti sintetici, e la canapa, come fa da millenni, continuerà a nutrirci, ripararci, scaldarci e coccolarci, sostituendo la plastica e i derivati del petrolio.

Arriverà il giorno in cui non ci dovremo più sentire dei fuorilegge per il semplice fatto di amare un fiore, tra i più belli e profumati che siano mai esistiti.

Arriverà il giorno in cui il proibizionismo sembrerà solo un brutto ricordo, come quegli incubi che non ci fanno dormire la notte e alla mattina sembrano solo ombre lontane, che non possono più toccarci.

Quel giorno arriverà solo se oggi, domani e finché sarà necessario, saremo in grado di portare avanti la nostra battaglia, che poi è una battaglia per tutti, fumatori e non, in Italia come nel resto del mondo. È una battaglia di civiltà, è una battaglia genuina, che ci deve rendere fieri di ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, come uomini e come cittadini.

Quel giorno arriverà e cime gonfie di resina bruceranno all’unisono dal nord al sud, per ricordarci i motivi per i quali questa battaglia è iniziata.

