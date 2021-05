Dolce Vita 94 maggio/giugno 2021

Si dice che le sue ultime parole al figlio Ziggy siano state: «Money can’t buy life», lett. i soldi non possono comprare la vita. La sintesi perfetta di una vita vissuta all’insegna della musica e della libertà. Contro il capitalismo. Quando la sua bara venne sepolta a Nine Miles con una cerimonia simile a quella che potrebbe concedersi a un profeta, i migliaia di fan accorsi da tutta la Giamaica iniziarono a gridare «Onoratelo! Pregatelo!».

Oggi, a 40 anni dalla morte, la figura di Bob Marley non ha perso un briciolo di credibilità e carisma. Canzoni come “Get Up, Stand Up”, “I Shot the Sheriff”, “No Woman, No Cry”, “Redemption Song” sono alcuni stralci di un testamento globale che sottolinea con forza il suo ruolo di attivista contro ogni forma di oppressione e schiavitù, mentale in primis.

In ogni angolo del globo murales e graffiti continuano a immortalarlo con i suoi dreadlock al vento e il suo volto campeggia sulle magliette di più generazioni. Sarà perché oggi, come ieri, l’uomo per stare bene ha voglia di musica, di messaggi positivi, di pace, di spiritualità e di marijuana.

One Love.

