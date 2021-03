Dolce Vita 93 marzo/aprile 2021

La storia ufficiale la scrivono i vincitori. In mancanza di guerre, la scrivono i ricchi, i personaggi di successo, quelli comunque allineati ai centri di potere. Negli ultimi decenni ad amplificare questa narrazione unica hanno contribuito le televisioni e adesso internet. La realtà però è più complessa di come ci viene raccontata e soprattutto non è mai a senso unico.

Ce lo ricordano le voci di chi dal branco si sforza di uscire o di chi lo guarda ormai da una giusta distanza, pagando tutto il prezzo di questa libertà. Che queste voci siano condivisibili o meno, vale senza dubbio la pena di ascoltarle perché possono aiutarci a vedere le cose da un’altra angolazione, mostrando che un’altra prospettiva è possibile. Di solito, il minimo comune denominatore di queste voci fuori dal coro è lo spirito indomito proprio di chi si rifiuta di chinare la testa e di allinearsi laddove altri comandano.

Da parte nostra abbiamo sempre fatto contro-informazione, abbiamo sempre messo in discussione le versioni ufficiali dei fatti (a partire da quelle che dipingevano la Cannabis come il male assoluto), abbiamo sempre smentito i mass media sui più diversi argomenti… e continueremo a fare tutto questo. Se qualcuno si aspetta da noi informazione mainstream e propaganda filo-governativa, allora ha sbagliato rivista.

Del resto questa è la funzione di un outsider: mostrare che la società si basa su una convenzione, che ciò che nel discorso dominante passa per la realtà è una costruzione ideologica, con tutti i suoi valori e le sue norme. Noi siamo qui per dire che queste convenzioni possono essere violate: solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero.

I CONTENUTI DEL NUOVO NUMERO

03. Editoriale

06. Guardando le stelle

07. Marijano

10. Buone notizie

12. Cover Story: mai come oggi bisogna imparare a vivere e pensare fuori dal coro

16. Mondo News

20. Contro-informazione: passaporto vaccinale, soluzione per la ripartenza o nuova gabbia elettronica?

22. High Times

32. Avvocato Rulez: efficacia drogante, dal parametro generale alla valutazione “personalizzata”

34. Antipro: cannabis, l’anno che verrà in Europa

37. Giardinaggio: buone pratiche per un giardinaggio eco-sostenibile

38. Shantibaba’s bag of dreams: coltivazione outdoor, 10 regole per una cannabis perfetta

43. Ganjagirl: CANNÁBICAS, il documentario sulle donne pro-cannabis

44. Ganjart

46. Promo: Grow Shop Italia dal 2003 militanza cannabica e passione

47. Promo: Legal Weed, la canapa per una nuova economia sostenibile

48. Promo: qualità, massimo relax e zero stress con l’e-shop di Chill Remedy

50. Prime armi: il tentativo di bio-hacking dell’uomo sulla cannabis

54. Grow Pro: calendario per la coltivazione outdoor nel sud Europa

59. Strain&Seedbank/Promo: nuove varietà Sweet Seeds® per il 2021

60. La posta del grower

62. Strain&Seedbank/Promo: tre fattori per conservare i semi di cannabis nel modo giusto

64. Cannabusiness: le sfide del cannabusiness nel 2021

67. Canapa Industriale

71. Canapa in cucina

73. Cannabis Terapeutica

81. Etnobotanica

82. Psiconauta

84. Input: libri, documentari e musica

87. Musica: tutta la musica di cui abbiamo bisogno

90. Street Art: grafiti su erba, l’arte sostenibile di Saype

93. Oltreconfine: dall’Europa al Sud America schivando la pandemia

96. Decrescita

99. Speciale intervista: dieci anni nel bosco

100. Economia & finanza

104. Eco-friendly: una vita in comune

108. Consumo critico

109. Speciale illustrazione

111. Cronache da dietro il cancello

113. De vino veritas

113. Birra corner

113. Tea Time

115. Yoga e benessere

116. The Growshop: GreenAngels

117. Cannabusiness

119. Eventi

120. Pubbliredazionale news e prodotti

125. Inside Magazine

126 Lista distributori-punti vendita

128. Abbonamenti

129. Info varie

130. Logout