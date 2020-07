Dolce Vita 89 luglio/agosto 2020

Una volta Julian Assange ha detto che in Italia i grandi giornali non parlano delle storie di corruzione, soprattutto se riguardano le grandi compagnie. L’uomo dietro a Wikileaks ha così indicato uno dei problemi strutturali dell’informazione che, tutt’altro che libera, ha diversi padroni che la indirizzano, ora di qua ora di là, in base alla propria convenienza. Ma non c’è bisogno di chiamare in causa direttori compiacenti e giornalisti corrotti per capire perché le notizie che leggiamo sono sempre più marce. Tantomeno ha senso colpevolizzare la Rete per il proliferare di fake news, visto che queste, prima di essere riprese da redazioni minori o blog e diventare virali, arrivano proprio dai grandi media. Il caso della cannabis ne è un esempio di scuola (guarda tutte le bufale che abbiamo sbugiardato in questi anni).

Per capire la zona grigia in cui ristagna l’informazione basta guardare ai bilanci delle testate per rendersi conto che non sono mai stati i lettori, oggi peraltro ai minimi storici, a mantenere in vita un organo di stampa, bensì gli inserzionisti che con i loro investimenti pubblicitari ne decidono le sorti guadagnandosi tacitamente l’immunità o il sostegno. Di certe cose si parla, di altre… beh, meglio di no.

Appellarsi all’etica del giornalismo in tempi di crisi così profonda per il settore, in cui le risorse disponibili impongono continui tagli di professionalità, significa rifiutarsi di fare i conti con la realtà. Tanto più se si scorrono i nomi, i cognomi e la provenienza degli editori che oggi si dividono il mercato dell’informazione e che per interessi privati hanno scambiato il famigerato cane da guardia della democrazia e del pluralismo delle opinioni con un cuccioletto ammaestrato.

Ecco perché coltivare il dubbio, approfondire e ascoltare voci alternative è ogni giorno più necessario. Ecco perché l’indipendenza non è un valore negoziabile.