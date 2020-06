Dolce Vita 88 maggio/giugno 2020

In Italia poche settimane di relativa quiete sono state sufficienti per rendere l’aria di Milano nuovamente respirabile, l’acqua del Po cristallina, il cielo terso come non lo ricordavamo più e sorprendere animali selvatici aggirarsi per piazze e strade semi deserte. Sono stati segnali minimi e temporanei, ma che hanno detto una cosa semplice: quando gli umani si fermano, la natura recupera, talvolta in maniera spettacolare. Questo vuol dire che ridurre i consumi di tutto, proteggere ed espandere parchi e riserve, fare pressione sulle autorità perché si adoperino per governare il ridimensionamento, sono tutte cose che ha molto senso fare. E non perché costretti da una pandemia, ma per dare risposte a una crisi annunciata ancora più grande, quella climatica.

Con un paese così bello, non si capisce cosa stiamo aspettando per agire. Ricchi come siamo di cultura, di storia, di arte e di una natura cangiante e mozzafiato, possiamo cambiare passo e indicarlo agli altri. Scegliendo la lentezza che rappresenta la cifra dell’Italia artigianale, dell’agricoltura di qualità, della tutela del paesaggio sospeso tra città e campagna, tra mare ed entroterra. Scegliendo il recupero e la manutenzione di quanto abbiamo già, dai borghi alle infrastrutture. Scegliendo il riassetto del territorio e delle acque. Scegliendo il rimboschimento per evitare frane e alluvioni e dare spazio alla fauna. Scegliendo di tutelare la biodiversità.

Rendiamo l’Italia sostenibile. Bellissima lo è già.

