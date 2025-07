Dolce Vita 119 luglio/agosto 2025

Esce oggi MARTEDÌ 22 LUGLIO 2025 nei nostri 250 punti di distribuzione in tutta Italia, in versione cartacea e digitale sul nostro shop online.

EDITORIALE

Per questo numero estivo abbiamo pensato che fosse cosa buona e giusta suggerire una pausa, per recuperare le energie in vista dell’ennesima, lunga battaglia.

E quindi il nostro consiglio è di andare a visitare Paesi, europei e non, dove lo stigma sul consumo di cannabis è stato eliminato o fortemente ridotto. La valenza è duplice: un po’ di riposo per godere in santa pace dei frutti della pianta che amiamo, e vedere con i propri occhi che un mondo diverso è possibile.

Dalla classica meta spagnola alla Germania, passando per Malta le opzioni europee sono diverse, anche non volendo considerare i “classici” Paesi Bassi, in piena rivoluzione cannabica dopo aver autorizzato le prime produzioni legali.

Ma le opzioni possibili vanno ben oltre il Vecchio continente passando per gli Usa, il Sud America, il Canada o la Thailandia, nonostante stia facendo bruschi passi indietro dopo la nascita di cannabis shop in tutto il Paese.

Il nostro mantra è sempre lo stesso: fare buona informazione e cercare di rimanere un faro, piccolo ma luminoso, in questa ennesima tempesta che si abbatte su una pianta, sui suoi estimatori, e su aziende e commercianti onesti, che negli anni hanno investito speranze e denaro, e ora si trovano davanti uno Stato che ha tradito la loro fiducia e il patto di reciproca lealtà.

E il peggio è che lo fa in spregio delle sentenze e del diritto. L’ultimo monito – lampante per la lucidità e schiacciante per la fonte da cui proviene – sono i rilievi della Corte di Cassazione nella relazione pubblicata a giugno. Ma il vero problema è che qui non si tratta di ragionare nel merito delle cose. Hanno deciso che la vogliono vietare, e faranno tutto ciò che è in loro potere.

Ci aspettano tempi difficili, ma ricordiamoci che il sole sorge sempre, anche dopo la notte più buia, per nutrire nuovi semi, nuovi germogli e nuovi fiori. Non dimentichiamocelo!



I CONTENUTI DEL NUOVO NUMERO

03. Editoriale

05. Eventi: Lo Spirito del Pianeta, Macrolibrarsi Fest

06. High Times

14. Cover story: Mete e festival cannabis friendly per questa estate

18. Antipro: Canapa italiana, condannati dalla politica, ma assolti dai tribunali

20. Avvocato Rulez: Sentenza del Tar sul CBD, «il più grande danno al settore»

22. Promo: Gizeh Wild, la nuova limited edition

24. Shantibaba’s bag of dreams: Il richiamo della Charas, vita da nomadi in un’India che non c’è più

26. La posta del grower: Metodo Jadam, agricoltura biologica a basso costo

28. Cannabis culture: Ben Dronkers: una vita dedicata alla cannabis

34. Cannabusiness: La Thailandia fa marcia indietro cannabis solo per uso medico

33. Canapa industriale

34. Cannabis terapeutica

37. La posta del grower: Breeding l’arte di creare nuove genetiche di cannabis

38. Promo: Integratori alimentari CBDROP a base di terpeni: l’innovazione è qui!

44. Prime Armi: Cannabis e coltivazione eco-sostenibile

43. Canapa in cucina

48. Grow Pro: Cannabis bioelettrica

46. Strain&seedbank/promo: Purple Mango Kush©, l’ibrido potente e resinoso

47. Giardinaggio: Come trasformare la tua casa in una giungla urbana

48. Speciale: Rototom Sunsplash, trent’anni di musica, pace e condivisione

51. DV Distribution: Spumoni Growshop

52. Input: Libri, documentari, podcast

53. Psiconauta: La Nuova Zelanda apre all’uso della psilocibina per trattare la depressione

54. Mondo news

56. Contro-informazione: Mutonia, l’utopia a rischio

59. Cronache da dietro il cancello: Biciclette

60. Vino

60. Te

60. Beer

62. Pubbliredazionali

65. Inside magazine

66. Info varie

