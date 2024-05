Dolce Vita 112 maggio/giugno 2024

La Germania ha reso legali l’autoproduzione e il possesso di cannabis, il Lussemburgo solo l’autoproduzione, la Svizzera ha avviato la sua legalizzazione sperimentale, l’Olanda ha messo in moto il proprio progetto per la produzione controllata, la Repubblica Ceca punta alla legalizzazione e vorrebbe creare un mercato nazionale,

in Spagna sopravvivono i Cannabis Social Club e si discute di progetti futuri, il Portogallo, dove il consumo di tutte le sostanze è stato depenalizzato nel 2001, vorrebbero procedere con una regolamentazione, e a Malta, primo Paese in Europa a fare il grande passo di dare il permesso di coltivare cannabis a casa, il progetto delle associazioni cannabiche va a gonfie vele.

In Italia non vediamo la luce in fondo al tunnel. Se non ci fosse stata la Corte Costituzionale avremmo ancora la Fini-Giovanardi che mandava in galera migliaia di ragazzi con la sola colpa di fumare un fiore. E le proposte di legge in tema da parte del governo vanno nella stessa direzione: quella di accanirsi sui consumatori senza toccare gli interessi dei criminali veri, che detengono il monopolio degli stupefacenti e guadagnano miliardi a scapito nostro. L’ultima novità è la riforma del Codice della Strada, che, se approvata, senza nemmeno fare distinzione tra pazienti e consumatori toglierebbe per 3 anni la patente anche a chi guida perfettamente sano, ma ha tracce di THC nel proprio organismo. Un capolavoro di sadismo, più che una riforma di legge.

Per fortuna ci sono tante persone di buona volontà, che non mollano.

In questo numero troviamo la storia di Alfredo Ossino, paziente ed ex maresciallo della Guardia di Finanza che ha reso pubblica la propria coltivazione di cannabis per rendere esplicito il proprio fabbisogno terapeutico, che lo Stato non gli garantisce. Ma soprattutto vi raccontiamo il ritorno della mitica coppa cannabica italiana, un evento puro, slegato da ogni logica commerciale, che i cannapionieri che l’avevano iniziata ad organizzare nel 2007, hanno riportato in auge. Una ventata di aria fresca e un omaggio alla pianta delle meraviglie, di cui, in questo momento, c’è un disperato bisogno.

E poi abbiamo raccolto 3 importanti progetti italiani che, in diverse Regioni e con diversi scopi, vedono protagonista la canapa industriale, nel tentativo di trasferire conoscenze agli agricoltori e creare filiere produttive locali nei diversi settori.

Il momento è buio fitto, lo stesso che avvolge un seme di canapa quando viene interrato. La speranza è la stessa che riponiamo in ogni seme che piantiamo: quello di uscire dall’oscurità per iniziare a germogliare e poter crescere in pace.



I CONTENUTI DEL NUOVO NUMERO