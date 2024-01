Dolce Vita 110 gennaio/febbraio 2024

Mentre raccontiamo le evoluzioni di settore a livello internazionale, ci viene una lacrimuccia nel constatare la difficile situazione italiana, con un governo mai così schierato contro la pianta delle meraviglie e che punta tutto su pregiudizi e frasi fatte.

Ed è per questo che abbiamo da subito accolto con favore il lancio della raccolta firme per la nuova legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della coltivazione domestica di cannabis: non perché siamo convinti che passerà, ma perché pensiamo sia più che giusto lanciare un segnale forte, con una legge che comunque – se la raccolta, come sembra, andrà a buon fine – arriverà nelle aule del Parlamento quest’anno, che è quello in cui la Germania renderà legale autoproduzione e cannabis social club.

Non passerà? È probabile, ma non dipende da noi. Non possiamo decidere che questa legge venga implementata, ma possiamo comunque spenderci per ciò che riteniamo giusto.

In questo numero abbiamo provato a capire quali siano le ragioni di chi si oppone al cambiamento nel nostro Paese, per mostrare che il buon senso sta dall’altra parte.

Abbiamo dimostrato con dati e numeri alla mano come una possibile legalizzazione italiana sarebbe in grado di cambiare la nostra economia e di farlo dando uno schiaffo a mafie e criminalità, offrendo importanti opportunità economiche in un momento difficile.

Abbiamo mostrato ancora una volta che la cannabis legale sarebbe un’operazione fondamentale per il bene di tutti e non solo per chi si fa le canne. Ora dateci una mano per raccontarlo a più persone possibili, perché solo quando la consapevolezza sarà condivisa, arriverà il momento che tutti aspettiamo.

I CONTENUTI DEL NUOVO NUMERO

03. Editoriale

07. Guardando le stelle

09. Buone notizie

10. Mondo news

12. Cover story: Italia, chi si oppone alla legalizzazione?

18. Geopolitica: nuovo dis(Ordine) mondiale

21. High Times

28. Avvocato Rulez: 2023, luci e ombre nella giurisprudenza sulla cannabis in Italia

30. Antipro: legalizzazione, l’Italia s’è desta

33. Giardinaggio: bombe di semi per angoli fioriti

34. La posta del grower: frozen, le diverse declinazioni delle estrazioni

36. Shantibaba’s bag of dreams: il breeding di precisione ha aperto una nuova era

40. Strain&seedbank/ promo: Banana Punch, la bananizzazione della banda

42. Prime Armi: tutti i gusti, più uno

44. Promo: GIZEH Unbleached, l’autenticità senza coloranti né additivi

46. Grow Pro: fotobiologia e fotomorfogenesi della cannabis

50. Cannabusiness: la legalizzazione per cambiare l’economia italiana

52. Promo: DOGMA ORGANICS x F.O.G, the game changer!

53. Canapa industriale

56. Canapa in cucina

58. DV Distribution: Canaperia

60. Cannabis terapeutica

65. Psiconauta: LSD e psilocibina per il trattamento del dolore cronico

67. Input : libri, documentari, podcast

68. Vino

68. Te

68. Beer

69. Cronache da dietro il cancello

73. Eventi: ICBC Barcellona, IndicaSativa

74. Pubbliredazionale

77. Abbonamenti

78. Lista distributori

81. Inside magazine

82. Info varie