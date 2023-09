Dolce Vita 108 settembre/ottobre 2023

C’è un paradosso nella nostra legislazione: se fumi cannabis, non vai in carcere, ma rischi una sanzione amministrativa con segnalazione al prefetto e Ser.d, mentre se la coltivi, rischi fino a sei anni di reclusione. In pratica ti viene detto: fatti pure le canne, ma non coltivartele da solo, acquistale dal mercato nero. Che sia indoor oppure outdoor, in una growbox nell’armadio o in terrazzo alla luce del sole, l’autoproduzione da noi è quindi illegale?

Ni.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza del 2019 hanno stabilito che le attività di coltivazione «che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore» non possono essere considerate reato. In pratica ti viene detto che se ti dedichi alla coltivazione di poche piante, con mezzi non industriali e al solo fine di soddisfare il tuo fabbisogno, non stai commettendo un crimine. A determinate condizioni, l’autoproduzione allora è permessa?

Ni.

La Corte di Cassazione non è il Parlamento, se la prima può suggerire come interpretare una norma, solo il secondo ha il potere di modificarla e i tempi che corrono suggeriscono che il cambiamento non è proprio dietro l’angolo. Così accade che, nonostante la legge non sia ancora stata cambiata, sempre più processi si concludano con un’assoluzione, creando di fatto una spaccatura fra Parlamento e tribunali oltre a uno spreco di risorse che da solo giustificherebbe la svolta.

In questi anni sono cambiate molte cose: le droghe stesse, le mafie che le spacciano, le abitudini di consumo, i canali di vendita, le conoscenze scientifiche, l’orientamento dell’OMS, le politiche di stati anche a due passi da noi, come la Germania. Solo la Iervolino-Vassalli è rimasta la stessa, una legge vecchia di trent’anni e del tutto inadeguata a contrastare il fenomeno tanto della crescita del consumo quanto del narcotraffico. Dati alla mano, quindi, abbiamo una legislazione utile solo a far blaterare vecchi tromboni?

Sì.