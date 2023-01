Dolce Vita 104 gennaio-febbraio 2023

Anche nel 2023, in Italia, sei milioni di persone rischiano una sanzione se in possesso di cannabis o il carcere se considerati spacciatori. Anche quest’anno non si capisce perché qui da noi gli individui siano liberi di scegliere di consumare alcol e sigarette e cannabis no.

Intanto, a due passi da noi, la Germania porta avanti l’intenzione della legalizzazione che con ogni probabilità genererà un effetto domino alla pari di quello che si è osservato negli Stati Uniti dopo che il Colorado aprì le danze nel 2014. Mentre il mondo cambia, l’Italia, invece, no.

Il 2 dicembre 2020 è avvenuta la storica inversione di marcia della macchina del controllo internazionale sulle droghe, sancita dal voto dell’Onu sulla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla declassificazione della cannabis: la massima autorità sanitaria mondiale ha dichiarato che la cannabis non è la pianta del demonio, bensì una risorsa terapeutica. Ciononostante i partiti della maggioranza preferiscono ignorare l’argomento della depenalizzazione, tema poco congeniale alle destre tanto quanto la libertà.

Libertà che è il perno dell’articolo 1 della Costituzione, secondo cui l’Italia è una Repubblica democratica. Perché la democrazia funzioni, però, è necessario che le persone siano capaci di gestire la loro libertà, capaci di scegliere. Diventare capaci di scegliere non si impara e non si insegna attraverso la minaccia di punizioni o la promessa di premi, ma attraverso l’acquisizione della capacità critica di capire cosa fare e cosa no; per essere liberi occorre conoscere le alternative tra cui scegliere e saper decidere. Libertà è scelta personale, non imposizione dall’alto. Da sempre, anche nel 2023.

I CONTENUTI DEL NUOVO NUMERO

03. Editoriale

07. Guardando le stelle

09. Buone notizie

10. Mondo News

12. Cover Story: legalizzano tutti

18. Contro-informazione: quello che la scienza non dice (ma quella libera sì)

20. High Times

27. Avvocato Rulez: cannabis light, le contraddizioni sull’efficacia drogante

30. Antipro: eutanasia e cannabis, diritti negati che rischiano di essere dimenticati

32. Giardinaggio: Kusamono, il bonsai di erbe e fiori spontanei

35. Shantibaba’s bag of dreams: rigenerazione, rivegetazione e selezione di piante madri e padri

38. Ganjagirl: Ranagade Perrana, la professional blunt roller dei Vip

41. La posta del grower

42. Promo: vi presentiamo gli ibridi di cannabis F1, da oggi la coltivazione dell’erba non sarà più la stessa

44. Prime armi: autofiorenti, il ciclo di luce ideale

47. Strain&seedbank/Promo: le novità di Silent Seed per questo nuovo anno

48. Grow Pro: coltivare seguendo il ciclo lunare, un grande aiuto per le piante e anche per la cannabis

50. Promo: sblocca tutto il potenziale genetico delle tue piante con il nuovo compost Biobizz Microbes

53. Cannabusiness: Canada, distrutte 425 tonnellate di cannabis

56. Canapa Industriale

59. Canapa in cucina

61. Cannabis Terapeutica

68. Psiconauta: Kambo la medicina della rana

70. Promo: GIZEH, uno dei pionieri tra i produttori di cartine e accessori per joint

71. Input: libri, documentari e film

72. Dal basso: The Ravers born

73. Dal basso: Rave party, nessun divieto fermerà la festa

76. Salute e benessere

77. De vino veritas

77. Birra corner

77. Tea Time

78. Eco-friendly: l’ecovillaggio in cerca di abitanti

82. Portfolio: il progetto Cannabonsai è realtà

85. Cronache da dietro il cancello

87.Eventi

89. Pubbliredazionale e flash prodotti

91. Promo: senti la differenza, con i Weedlez vivi la rivoluzione

92. DV distribution point: In & Out growshop

94. Lista distributori-punti vendita

96. Abbonamenti

97. Inside Magazine

98. Info varie

Dettagli tecnici

Pagine: 100 | Periodicità: bimestrale | Prezzo di copertina: 3 euro |

Se avete difficoltà a trovarla o volete aiutarci a farla girare… diventate voi stessi distributori.

Abbonamento: 1 anno (6 numeri) 15 euro

Abbonamento digital: 1 anno (6 numeri) 7,50 euro