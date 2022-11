Dolce Vita 103 novembre-dicembre 2022

Secondo diversi studi e sondaggi le esperienze di emozioni negative – legate a stress, tristezza, rabbia, preoccupazione e dolore fisico – hanno raggiunto un record lo scorso anno. Non sembra esserci dubbio: siamo sempre più infelici.

D’altronde, considerato il momento storico così incerto, potremmo stare altrimenti? Il futuro è quanto mai precario e noi tutti sentiamo la pressione di emergenze continue che sembrano non avere mai fine. Il nostro stato d’animo, quindi, è più che comprensibile, ma non sarà che tendiamo a dimenticarci che esiste un’altra possibilità?

Al di là del contesto difficile che tutti conosciamo, ognuno di noi ha uno spazio di movimento per migliorare la propria condizione. In particolare ciascuno di noi ha la possibilità di crescere in consapevolezza, serenità ed equilibrio personale, elementi indispensabili per “resistere”, mantenere lucidità. Come? Con la meditazione e lo yoga, ad esempio. Ma anche cambiando il proprio stile di vita. Praticare una regolare attività fisica, scegliere un’alimentazione sana, dedicare del tempo al relax, coltivare relazioni positive e recuperare il contatto con la natura, sono azioni alla portata di tutti e in grado di portare grandi benefici nella nostra vita.

Attenzione, però. La crescita personale non è un processo automatico, non accade da sola come la crescita corporea, ma è un processo intenzionale. È un viaggio verso il quale decidiamo di incamminarci al fine di migliorare noi stessi e la qualità della nostra esistenza. Intraprendere questo percorso significa assumersi pienamente la responsabilità della propria vita.

Senza lavoro, impegno, allenamento ed esercizio non si può ambire a grandi risultati. Bisogna sporcarsi le mani, mettersi in gioco, uscire dalla propria zona di comfort. Non è mai un percorso lineare ma fatto di alti e bassi, ostacoli e insidie, periodi di stallo e crisi. Fallimenti, a volte.

Ma non esiste un viaggio più importante che valga la pena intraprendere. Solo non tirandoci indietro e imparando ad ascoltarci davvero, possiamo salvarci.

