Dolce Vita 101 luglio/agosto 2022

Nel racconto della eterna lotta tra buoni e cattivi, non c’è dubbio quale ruolo l’Occidente abbia attribuito a se stesso negli ultimi 50 anni: col fine ultimo, altissimo e strombazzato di “esportare” la democrazia, la libertà e i diritti, ha spadroneggiato in lungo e in largo a forza di “guerre umanitarie” e “missioni di pace” senza possibilità di replica o che qualcuno gliene chiedesse conto.

Se oggi alcuni di noi hanno la capacità di vedere oltre le apparenze e la sana abitudine di mettere in discussione la narrazione ufficiale dei fatti, lo dobbiamo a uomini come Julian Assange che potrebbe finire i suoi giorni sepolto in un carcere di massima sicurezza per averci aperto gli occhi sui crimini commessi dagli Stati Uniti, la più grande democrazia del mondo.

Ma come può esistere la democrazia se i giornalisti non hanno la libertà di rivelare gli angoli più oscuri del potere e se i cittadini non hanno la possibilità di scoprire la verità e agire di conseguenza?

Uno slogan per la liberazione del fondatore di Wikileaks dice che quando tu denunci un crimine e sei chiamato criminale, significa che è il governo stesso ad essere criminale e la vergognosa condanna di Assange suona come una minaccia contro chiunque osi uscire dal seminato imposto dal pensiero dominante e dall’informazione omologata.

Per screditarlo è stato accusato di tutto, in particolare di aver messo a rischio vite umane, quando invece a 11 anni dalla pubblicazione dei documenti secretati, non risulta un solo morto, una sola persona ferita o imprigionata a causa di quelle rivelazioni.

Della stessa infamia, smentita milioni di volte, è oggetto la Cannabis che finalmente è arrivata in Parlamento con una legge sulla coltivazione domestica in Italia (che dovrebbe rendere legale l’autoproduzione fino a 4 piante). Nel momento in cui scriviamo è impossibile fare previsioni sull’evolversi dell’iter parlamentare, l’unica certezza, anche qui, è che è il momento giusto per continuare a fare pressione e informazione, anche per smontare le fake news.

Perché è esattamente questa la differenza più profonda tra le democrazie e i regimi, tra i buoni e i cattivi: la fede ostinata nella possibilità di un’informazione libera da manipolazioni e diktat politici e ideologici.

Al di là di ipocrisie e ambiguità e nonostante tutto.

Buona estate.

