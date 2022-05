Dolce Vita 100 maggio/giugno 2022

Stai tenendo in mano il numero 100 di Dolce Vita. Più che una rivista, ti stai apprestando a sfogliare un piccolo miracolo editoriale, viste le dinamiche di settore in questo nostro strano Paese in cui gli editori puri non esistono e sopravvivono solo i grandi giornali diventanti un coacervo di interessi di multinazionali, corporation e industrie che ne sono proprietarie.

In oltre 17 anni di lavoro abbiamo attraversato, tra le altre cose, una crisi dell’editoria mai vista prima, in Italia e nel mondo, con testate molto più prestigiose della nostra che sono sparite nel tempo in cui ci si fuma un bong. Non siamo soliti essere autocelebrativi ma in tanti in questi giorni ci avete fatto notare che, visti soprattutto i temi che trattiamo, non sono molte le riviste – anche a livello europeo – che sono riuscite a rimanere in piedi senza alcun finanziamento, parlando di cannabis, stili di vita alternativi e contro-informazione.

Se ci siamo riusciti è grazie alla nostra passione e alla nostra perseveranza, ma soprattutto è grazie ai nostri lettori, che ci hanno sempre seguito con un affetto che da solo ripaga di qualsiasi fatica, ai nostri inserzionisti che sono la nostra unica fonte di sostentamento e ai negozi di settore che distribuiscono la rivista, avanguardia cannabica di un Paese sempre più consapevole.

Ciò che ci rende ancora più orgogliosi del nostro lavoro è che i nostri valori, gli stessi che quando abbiamo iniziato sembravano temi di nicchia adatti solo per sognatori senza un posto nel mondo, piano piano non solo sono entrati come un elefante in una cristalleria nel dibattito internazionale, ma oggi sono sempre più attuali e condivisi. La cannabis, le critiche alla globalizzazione e al capitalismo selvaggio, la disumanizzazione di questo sistema malato, la decrescita, gli eco-villaggi e la sostenibilità uniti al rispetto per l’ambiente sono temi di cui scriviamo dal numero 0: non abbiamo certo iniziato oggi perché va di moda darsi una patina green per cercare di lavarsi la coscienza.

Sulla cannabis tanto è cambiato in questi anni e tanto c’è ancora da fare e noi vi facciamo l’unica promessa che siamo in grado di mantenere: non molliamo. Andremo avanti a combattere la nostra battaglia contro i pregiudizi con l’unica arma che abbiamo: mettere in fila le parole per cercare di fare un’informazione sana e senza sconti.

I nostri primi 100 numeri sono innanzitutto un traguardo, per noi e più in generale per il giornalismo indipendente, ma, invece che un punto di arrivo, saranno il nostro nuovo punto di partenza per continuare a crescere un passo alla volta. Insieme a tutti voi!

I CONTENUTI DEL NUOVO NUMERO