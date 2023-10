Dogma Organics: prodotti a prova di grower

Dopo aver coltivato per molti anni utilizzando fertilizzanti non organici, attratta dalla necessità di seguire una linea più vicina ai miei ideali di rispetto per l’ambiente, ma senza penalizzare i risultati ottenuti in termini di resa, ho trovato nei prodotti Dogma Organics la soluzione.

Col loro utilizzo sono riuscita a migliorare notevolmente la qualità del mio raccolto sotto vari punti di vista, in particolare per quel che riguarda i terpeni e la qualità delle resine.

Il passaggio è stato semplice e intuitivo perché la linea Dogma Organics fornisce ciò che serve alle piante durante tutto il ciclo. La comodità di irrigare solo con acqua (meglio se demineralizzata o con pH intorno a 6.8) senza dover dosare fertilizzanti, misurare PH e EC ogni volta o preoccuparsi di effettuare il final flush permette di risparmiare tempo da dedicare alle piante per lavori fondamentali come potature e defogliazione.

I prodotti Dogma Organics risultano facili da utilizzare fin dalla prima esperienza inoltre, di fronte ai possibili errori da principiante, a differenza dei fertilizzanti chimici, con il Supersoil Dogma i rischi di compromettere il raccolto sono ridotti al minimo.

Se invece si hanno già ottime basi o si coltiva in maniera più professionale, i prodotti permettono un utilizzo personalizzato giocando con il numero di applicazioni e coi dosaggi dei prodotti accessori come il Topdress flo e l’Ecobiobooster ottenendo così risultati sorprendenti.

Un grower esperto sa che non tutte le genetiche hanno le stesse esigenze nutrizionali e, quindi la possibile personalizzazione di dosaggi ed applicazioni si rivela preziosa per un uso professionale.

Personalmente, conoscendo le necessità delle genetiche che coltivo, con Dogma Organics ho la possibilità, in fase di preparazione del Supersoil, di bilanciare l’utilizzo di ognuno dei 4 componenti all’interno del Supersoil4Components in modo da customizzare il Supersoil per ogni genetica coltivata.

In concreto, ad esempio, se la genetica che devo coltivare ha poche settimane di fioritura, e non gradisce molto l’azoto, preparerò il mio SuperSoil diminuendo i componenti che apportano in particolare quello specifico elemento.

Se, al contrario, sto coltivando una genetica da 9/10 settimane di fioritura oppure devo utilizzare il Supersoil Dogma in outdoor (e quindi garantire nutrimenti per un periodo più lungo) avrò sicuramente bisogno di integrare più volte attraverso l’uso del Topdressflo magari abbinato ad Ecobiobooster (utilizzato per spargimento superficiale o per la preparazione di tea areati con Melassa Pura).

A tal proposito ho notato che somministrare tra le 2 e le 4 volte a ciclo Ecobiobooster insieme a ‘melassa pura’ nella preparazione dei tea areati favorisce moltissimo l’assimilazione dei nutrimenti ed il vigore col quale crescono le piante.

È comunque fondamentale fare delle prove per trovare il dosaggio perfetto che meglio si adatta al nostro modo di lavorare di modo da ottenere i migliori risultati.

Anche l’utilizzo di una coltura consociata con il Covercrop permette una maggiore disponibilità ed assimilazione degli elementi nutritivi, in particolare l’azoto oltre che richiedere un minore apporto idrico per mantenere perfettamente irrigate le piante.

Con Dogma Organics sono riuscita ad ottenere cime resinose, compatte e soprattutto con un sapore estremamente pulito, che rappresenta a pieno il profilo organolettico delle genetiche che coltivo.

Bilanciando bene il dosaggio a seconda delle necessità delle piante riesco a fumare con piacere le mie cime, osservando la cenere bianca e compatta nei miei joint. Migliorando la qualità del mio cultivo è migliorata di conseguenza anche la qualità delle mie estrazioni, sia in termini di resa che d’intensità di odori e sapori.

L’obiettivo che mi sono prefissa è quello di preparare un substrato che fornirà al momento giusto tutti i micro e macro nutrienti necessari alle piante per crescere con vigore e fiorire. Arrivare alla fine del ciclo con cime grandi e resinose e foglie delle piante ingiallite è un chiaro segno che le piante hanno smaltito quanto assimilato dal terreno e che il profilo organolettico ottenuto sarà ottimo.

Alla base di un risultato perfetto rimane sempre l’imprescindibile conoscenza del ciclo vitale delle piante e l’abilità personale nel saper intervenire al fine di aiutare le piante a esprimere al cento per cento il proprio potenziale, in termini di produzione e qualità, e posso affermare, dopo anni di utilizzo, che Dogma Organics fornisce tutti gli strumenti per riuscirci.