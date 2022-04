Communities of Hope, il film-documentario prodotto da The Great Relation, racconta alcuni dei principali ecovillaggi in Europa per fornire ispirazione a chi è alla ricerca di alternative di vita, di lavoro e di società.

Una parte importante delle riprese di questo documentario dedicato agli ecovillaggi in Europa è avvenuta presso la Comune di Bagnaia, che abbiamo raccontato in questo articolo su Dolca Vita. Le altre realtà protagoniste sono altrettanto note, parliamo di Tamera in Portogallo, Sunseed in Spagna e Solheimar in Islanda.

Communities of Hope racconta come gli ecovillaggi, in particolare europei, si rapportano alle dimensioni sociali, economiche, ecologiche e culturali della sostenibilità, aprendo uno spiraglio verso un nuovo modo di guardare al mondo e di vivere insieme.

In questo documentario, disponibile gratuitamente in streaming su Youtube anche con sottotitoli in italiano, ci sono interviste a Coyote Alberto Ruz, pioniere, veterano e storico delle comunità intenzionali e dei movimenti bioregionalisti, John Croft, ideatore della metodologia Dragon Dreaming, Declan Kennedy, l’architetto e mediatore che ha co-fondato il GEN e l’italiana Genny Carraro, managing director del GEN Europe e co-fondatrice della scuola italiana di Arte del Processo e Democrazia Profonda.

«Ci auspichiamo che questo documentario tocchi le vite di coloro che si sentono disconnessi, che sentono che qualcosa è stato profondamente rotto dentro di noi e nei nostri sistemi e non sanno dove guardare nella ricerca di una soluzione. Che raggiunga coloro che si fanno domande e che vogliono portare un cambiamento nelle loro vite e nel mondo. Gli ecovillaggi sono solo uno dei tanti modi per cambiare – ma per migliaia di persone hanno rappresentato una porta d’ingresso per una vita più felice e sostenibile. Speriamo dunque sia una scintilla che accenda un lungo percorso» ha detto Fran Whitlock, la giovane responsabile della comunicazione presso GEN Europe e non possiamo che unirci a questo augurio.