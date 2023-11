La cannabis è stata coltivata per generazioni, e da quando abbiamo scoperto e iniziato a testare cose che non potevamo vedere ad occhio nudo abbiamo cominciato a portare questa pianta nel campo della scienza e della legalità! Oggi la cannabis è utilizzata in modo prolifico per applicazioni mediche e, come farmaco prescritto, non ha effetti collaterali reali e non ha bisogno di composti aggiuntivi per fare miracoli. Può essere considerata un valido rimedio, poiché è probabilmente il meno dannoso per il corpo pur essendo eccezionalmente efficace per il problema di salute per il quale viene utilizzata. Tuttavia, detto questo, è essenziale continuare a testare, provare e sbagliare, documentare i suoi usi e le sue soluzioni e i suoi effetti su vari problemi, in modo che più dati abbiamo a disposizione in tutto il mondo da correlare maggiormente si contribuirà al supporto della cannabis come farmaco di grado medico.

SEME VS CLONE

Lo scopo di un coltivatore di cannabis è quello di ottenere fiori di buona qualità alla fine della coltivazione. Coltivare inizialmente con una varietà di semi scelti, significa iniziare con una buona quantità di semi. Se si riesce a individuare una determinata pianta che esprime i tratti che si desiderano, è bene tenerla come pianta madre in un’apposita stanza con le condizioni favorevoli: 18 ore di luce, 6 ore di buio. Lo scopo della stanza per la pianta madre è quello di mantenere in vita questa pianta da seme selezionata in un ciclo di crescita e di essere in grado di tagliare i cloni e produrre l’identico profilo di cannabis che ha portato alla selezione di questo tipo di varietà.

Mentre le piante da seme sono facili, accessibili e diverse, la scelta di una madre specifica da cui clonare porterà a una coltivazione coerente, identica, affidabile e veloce. La coltivazione da clone significa che ogni volta che si coltiva questa pianta si ottengono risultati molto simili, e questo è un aspetto desiderabile per un coltivatore o un agricoltore. Al contrario coltivando da seme ci saranno sempre delle differenze e delle incongruenze per quanto riguarda il rendimento e i composti trovati sulle singole piante. La maggior parte delle aziende produttrici di semi inizia con semi di origine nota e poi seleziona una singola pianta (pianta madre) che rappresenta al meglio i tratti di quella varietà. Queste aziende mantengono poi in vita queste piante madri e le impollinano con maschi conosciuti o inducono chimicamente le piante madri ad impollinarsi da sole. Il risultato è un seme regolare, con popolazioni maschili e femminili in proporzione uguale, oppure un seme femminile, in cui si formano solo piante femminili. Entrambi i tipi di semi hanno diverse applicazioni e in base allo scopo del risultato finale si deve scegliere il metodo più adatto per ottenere il risultato desiderato.

METODO DI COLTIVAZIONE

Quando iniziamo con la fase di produzione della cannabis dobbiamo considerare che il metodo di coltivazione avrà un effetto diretto sul prodotto finale. La coltivazione della cannabis dovrebbe essere compresa sia da coloro che si occuperanno dell’estrazione che da coloro che prescriveranno il prodotto finale, come i farmacisti e i medici. Considerando che la stessa genetica (clone) coltivata all’aperto con il sole, al chiuso con la luce artificiale e coltivata in serre con tende di privazione della luce può essere estremamente diversa nel risultato finale. Innanzitutto, il fiore può avere un aspetto molto diverso se confrontato con quello all’aperto, in serra o sotto le luci al chiuso. Tuttavia, sebbene il fiore maturo può variare in termini di colore, compattezza, raggruppamento e produzione di resina, l’importante test iniziale consiste nell’analizzare in laboratorio il fiore finale dopo che è stato completamente essiccato.

Il contenuto di terpeni e la variazione di cannabinoidi, in teoria, saranno più elevati nella versione coltivata al chiuso con luce artificiale, seguita dalla versione in serra con privazione della luce e infine dalla versione all’aperto. Nella pratica, potrebbe non essere così, in quanto i fiori ben essiccati, rispetto a quelli rapidamente essiccati, possono variare immensamente nelle concentrazioni dei principi attivi. In effetti, i fiori ben coltivati ma essiccati male o troppo rapidamente non mostreranno nulla del potenziale del fiore e della concentrazione dei suoi composti. Fare un piccolo sforzo in più e far essiccare i fiori per un periodo di 3-6 mesi può migliorare drasticamente la qualità e le concentrazioni dei composti presenti nella pianta, riducendo al contempo i componenti della clorofilla, che non sono una parte così importante del fiore come alcuni credono.

Molte persone chiedono informazioni sull’applicazione delle piante da seme rispetto ai cloni, dal momento che è molto meno impegnativo coltivare da seme che da una madre selezionata: se un coltivatore non ha bisogno di preoccuparsi dell’esatta riproduzione di un particolare aroma o di un contenuto e una concentrazione di cannabinoidi stabili e costanti, allora è consigliabile coltivare da seme. Questo tipo di coltivazione viene effettuata di solito per ottenere una quantità di biomassa che sarà a sua volta destinata all’estrazione di un particolare cannabinoide, come il CBD, per la produzione di CBD isolato. Il vigore che i semi esprimono, se ben coltivati, è forte e potente.

Le piante da seme tendono a crescere con steli più robusti, a variare in altezza e in contenuto chimico. Negli anni passati quando paesi come l’Afghanistan, il Nepal, il Marocco e il Libano producevano hashish setacciato a secco, lo facevano con i semi. La preparazione di un setaccio a secco dal materiale della biomassa assicurava che i cannabinoidi e i terpeni predominanti fossero tutti identificabili in concentrazioni misurabili. Poiché le singole piante possono avere tutte le sostanze chimiche, ma in quantità così basse che i nostri laboratori non possono analizzarle. Tuttavia, una volta ottenuta la polvere di resina che si ottiene passando la pianta su un setaccio quando è asciutta, e mescolando insieme tutte queste polveri di resina si ottiene una buona media delle piante da seme e di ciò che contengono. Se si desidera coltivare solo un clone e si esegue lo stesso processo per il setaccio a secco, si otterrà una concentrazione di cannabinoidi e terpeni in quantità e intensità maggiori rispetto a quanto appare su una singola pianta di questa varietà.

VANTAGGI DEI SEMI

Il vantaggio dei semi, in quanto piccoli pacchetti di DNA, è che possono essere trasportati con facilità, mentre i cloni richiedono molto più lavoro per il trasporto, con un tasso di sopravvivenza tanto più basso quanto più lungo è il trasporto. I semi hanno anche il vantaggio di essere freschi e non contaminati da infezioni quando germinano e crescono in una nuova area. Ciò significa che le piante da seme possono adattarsi alle condizioni climatiche o che alcune piante da seme dimostrano di gradire maggiormente un’area rispetto ad altre. Considerando che i semi saranno geneticamente uguali se ottenuti dagli stessi genitori, il loro fenotipo e chemiotipo varierà. Questo è utile per una nuova coltivazione quando si cerca di trovare qualcosa che funzioni bene in determinate condizioni.

VANTAGGI DEI CLONI

I cloni sono un ulteriore passo verso una coltivazione più consistente, quando si desidera che l’intero raccolto finisca nello stesso momento e abbia un aspetto uniforme. I cloni sono essenziali se un coltivatore vuole produrre la stessa identica biomassa anno dopo anno, e questo va di pari passo con la produzione di prodotti medicinali sempre coerenti. Se la pianta madre viene coltivata all’esterno per una piccola parte dell’anno e un nuovo clone viene tagliato dalla madre e poi radicato per rinfrescare la pianta madre per una nuova madre clonatrice indoor, questo manterrà la forma e la consistenza della pianta viva e vegeta per tutti gli anni necessari. Se la pianta madre viene coltivata solo al chiuso e sotto le luci, alla fine soccomberà alle malattie e morirà. Quindi il modo di conservare le piante madri può cambiare tutto ed è per questo che un coltivatore deve essere vigile se si affida a una o più piante specifiche selezionate. In generale, il seme è un’alternativa semplice se non si ha bisogno di una pianta sempre identica con cui lavorare.

Ci sono molte applicazioni di semi e cloni e capire qual è lo scopo della coltivazione determinerà se si può coltivare da seme o da clone. La progressione naturale della maggior parte delle aziende è quella di iniziare con determinati ceppi di semi e poi fare una selezione in base a ciò che funziona meglio in quella situazione e a ciò che è richiesto. Questo porta alla selezione di una pianta madre specifica che verrà utilizzata come coltura di produzione tramite clonazione. Quando il lavoro è ben fatto, basta un solo ceppo per ottenere coerenza e affidabilità nella biomassa destinata all’estrazione o alla produzione di fiori. I coltivatori di canapa utilizzano i semi per poter coltivare fibre e alcuni cannabinoidi con l’estrazione da questo tipo di biomassa. La cosa importante da notare è che lo scopo del prodotto finale determinerà il tipo di coltivazione necessaria. Con un po’ di pianificazione e organizzazione, i coltivatori di cannabis possono usare una combinazione di semi e cloni per ottenere ottimi risultati in tutti i tipi di raccolto. La coltivazione con uno scopo rimane il metodo più auspicabile per la coltivazione dei fiori di cannabis, ma come la maggior parte della produzione agricola primaria, lo standard e la quantità di biomassa determineranno la qualità dei prodotti finali!