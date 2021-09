Difese immunitarie: i consigli alimentari per rafforzarle

Quali sono le abitudini alimentari che indeboliscono di più il sistema immunitario? È ormai notorio che le abitudini alimentari influiscono pesantemente sulla salute del corpo, e spesso si sottovalutano gli effetti che un’alimentazione sbilanciata può avere sul sistema immunitario. Per intraprendere uno stile di vita più sano uno dei primi passi è seguire una dieta più sana e prendersi in generale cura del proprio fisico, attività che richiedono alcuni piccoli accorgimenti e rinunce ma che sul lungo andare non possono che portare a un miglioramento della salute. Ecco alcuni consigli:

Introdurre più frutta e verdura nella dieta. Frutta e verdura sono alimenti ricchi di vitamine fondamentali per il sistema immunitario. Alcuni frutti come uva, arance, clementine e kiwi sono per esempio fondamentali per l’apporto di Vitamina C, che innalza le barriere del sistema immunitario, mentre la frutta secca, come ad esempio noci, mandorle e anacardi è ricca di Vitamina E, vitamina di vitale importanza per l’uomo viste le proprietà antiossidanti. Tra le verdure, le carote hanno un alto contenuto di Vitamina A, fondamentale per vista e crescita, così come i cavoli, la rucola, i broccoli e i peperoncini.

Non consumare quantità eccessive di sale. Secondo diversi studi un eccessivo consumo di sale può aumentare il rischio di patologie cardiovascolari collegate all’ipertensione arteriosa, ma anche malattie cronico-degenerative come osteoporosi, tumori dello stomaco e malattie renali. Un’elevata quantità di sale è stata inoltre ricollegata al peggioramento di malattie autoimmuni come il morbo di Crohn, il lupus e la colite ulcerosa. Recenti studi ritengono inoltre che il sodio possa anche inibire le naturali risposte del corpo umano.

Bere meno alcol. Gli effetti dell’alcol sul corpo sono notori. Un continuo consumo di alcol può rallentare la risposta del sistema immunitario alle infezioni. L’alterazione della risposta immunitaria deriva non soltanto dai danni che l’alcol apporta al fegato e ai reni, ma anche dagli effetti diretti che le bevande alcoliche hanno sul sistema immunitario. L’eccessivo consumo di birra, vino e superalcolici è infatti causa di un’alterazione del corretto assorbimento di diversi nutrienti, tra cui zinco e Vitamina C, fondamentali per le difese immunitarie del corpo, rallentando inoltre la capacità di guarigione dell’organismo, come documentato da diversi studi.

Diminuire il consumo di zucchero. Diverse ricerche dimostrano come eccessive quantità di zuccheri raffinati compromettano la funzione immunitaria dell’organismo, agendo negativamente sui globuli bianchi, cellule fondamentali nella risposta del corpo alle infezioni. I report dimostrano come dopo due ore dal consumo di zucchero l’efficacia delle cellule immunitarie diminuisca del 50%, con effetti che possono durare per oltre cinque ore.

Intraprendere uno stile di vita e una dieta più sani sono passi fondamentali per tutelare il corretto funzionamento del proprio organismo. Un’alimentazione sana, se unita all’allenamento fisico e all’esposizione al sole, fondamentale per la Vitamina D, è la chiave per assicurare un benessere fisico duraturo e costante del proprio corpo e per rinforzare le proprie difese immunitaria.