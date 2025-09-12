Dieci anni spazzati via da un click: la storia di Enecta



«Immagina questo scenario: hai un e-commerce, è la tua attività. Il negozio virtuale in cui hai investito risorse ed energie negli ultimi 10 anni. Un bel giorno, senza nessun preavviso, il tuo e-commerce, che riceveva circa 60.000 visite al mese, sparisce dal web. Nessuna notifica. Nessun avviso. Il tuo e-commerce, che è anche motore degli stipendi, della filiera che gestisci e della relazione diretta con i tuoi clienti, diventa improvvisamente irraggiungibile» .

È quanto successo ad Enecta: azienda leader del settore canapa in Italia. Un caso he accende un campanello d’allarme per tutte le realtà del nostro territorio, ancora oggi poco tutelate da uno Stato che troppo spesso ostacola invece di sostenere.

Un’ingiustizia dai danni economici e reputazionali enormi, che non può passare inosservata. Abbiamo raccolto la testimonianza diretta di Jacopo Paolini: CEO di Enecta, per raccontarvi l’accaduto nei minimi dettagli.

ENECTA, SITO OSCURATO SENZA MOTIVO E SENZA PREAVVISO

Partiamo dall’inizio. Quando vi siete accorti che il sito di Enecta era stato oscurato e cosa avete pensato nei primi momenti?

Il 5 maggio è stata una data che non dimenticherò. Prima la logistica ci segnala assenza di ordini, poi i clienti ci scrivono perché non riescono ad accedere al sito. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, la prima ipotesi è stata un attacco informatico.

Se all’inizio avete ipotizzato dei problemi tecnici, come siete arrivati alla conclusione che si trattava di un provvedimento ministeriale?

Per esclusione. I nostri tecnici hanno confermato che il server era sicuro. Codacons e Polizia Postale ci hanno detto che non avevano bloccato nulla. Solo dopo settimane, l’ufficio legale di Vodafone ci ha rivelato che il blocco era stato disposto dal Ministero della Salute, sezione Veterinaria.

Parliamo del Decreto 28/2025 che ha portato al blocco. Ci puoi spiegare in cosa consiste e perché ritenete sia stato emesso in modo errato?

Il Ministero della Salute – sezione Veterinaria – sembra, dietro segnalazione anonima, abbia deciso di bloccare il nostro sito sostenendo che il nostro prodotto per animali contenesse THC. Questo senza analisi, senza contraddittorio e senza avvisarci. Hanno scelto di oscurare un intero sito, impedendo l’accesso a tutti i nostri clienti italiani. Noi riteniamo che non sia corretto né giusto.

Quindi non avete ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ma il sito nel frattempo era offline, creando dei danni enormi. Ci puoi dare qualche numero per capire l’impatto reale di questa situazione?

Siamo passati da 60mila visite al mese a meno di 20mila. Tre mesi senza ricavi, con dipendenti, fornitori e tasse da pagare. Solo il mancato guadagno supera i 200mila euro, a cui si aggiungono danni reputazionali e il declassamento SEO da parte di Google.

Come avete gestito la comunicazione in questi due mesi difficili?

Con trasparenza. Da 13 anni rassicuriamo i clienti sulla qualità e legalità dei nostri prodotti, con certificazioni e analisi. Questo rapporto di fiducia è stato fondamentale per resistere e superare il momento, fino al ritorno online.

Arriviamo al 30 giugno scorso. Il sito è tornato online per la maggior parte dei vostri utenti. Come siete riusciti a farlo riattivare?

Il merito è del nostro avvocato, Lucia Annicchiarico. Ha saputo coordinare Ministero della Salute e NAS, dimostrando la correttezza del nostro operato e denunciando l’accaduto al TAR. Grazie al suo lavoro il sito ci è stato restituito.

Da un punto di vista giuridico invece, avete preso qualche tipo di provvedimento e fatto causa?

Sì, abbiamo presentato ricorso al TAR per due motivi: il ripristino del prodotto Pet sul sito e il risarcimento danni. Ma, conoscendo i tempi della giustizia italiana, non ci aspettiamo risposte prima di 6-7 anni.

In tutto questo tempo, vi siete sentiti soli o avete ricevuto supporto da associazioni e competitor del settore?

È stata dura. Abbiamo ricevuto supporto da clienti, team e avvocato, ma purtroppo il settore canapa in Italia è frammentato. Non c’è un’organizzazione forte e non esiste un vero dialogo con le istituzioni. Questo lascia spazio ad abusi. Da parte di alcuni competitor, anzi, abbiamo visto atteggiamenti di soddisfazione per le nostre difficoltà.

Guardando al futuro, cosa vi ha insegnato questa esperienza sul come fare impresa nel settore della canapa in Italia?

Prima di tutto avere tutto in regola: certificazioni, tracciabilità, analisi. È l’unica protezione possibile. Ma anche che senza unione tra operatori, ciascuno resta esposto a decisioni arbitrarie.

Infine, che messaggio vuole mandare a chi vi segue e al settore in generale dopo questa vicenda?

Quello che è successo a noi può accadere ad altri. Per questo servono unità, una voce comune e un’Italia che si uniformi all’Europa nel considerare la canapa una risorsa e non una minaccia. Noi di Enecta ci saremo sempre. Chi vuole unirsi a noi in questo percorso di legalità, rispetto e crescita è benvenuto. Come dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai in compagnia.”