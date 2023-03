Dibattito sulla cannabis a scuola: irrompe la polizia

Vietato parlare di cannabis a scuola: sembra essere questo il messaggio recapitato dalle forze dell’ordine che ieri hanno fatto irruzione nell’istituto comprensivo di Enna Majorana Cascino durante un incontro organizzato dall’associazione Meglio Legale.

Come precisato dall’associazione l’appuntamento, volto a fare informazione sul tema della cannabis e della sua regolamentazione, era stato organizzato da tempo e approvato dalla preside dell’Istituto, Lidia Di Gangi, come momento di informazione per i ragazzi.

Un dibattito che, incomprensibilmente, è stato fermato dalla polizia, dietro richiesta della questura di Enna, con le forze dell’ordine che hanno proceduto con l’identificazione dei rappresentanti d’istituto.

POLIZIA INTERROMPE IL DIBATTITO A SCUOLA: UN PERICOLOSO ATTO INTIMIDATORIO

“Il tema della legalizzazione della cannabis è all’ordine del giorno nel dibattito pubblico e istituzionale, se n’è discusso anche nelle aule parlamentari. Le assemblee di istituto sono un diritto garantito degli studenti, offrono la possibilità di approfondire temi d’interesse generale: l’irruzione di oggi si configura come un pericoloso atto intimidatorio nei confronti di ragazzi – molti dei quali minori – che nella serenità delle aule scolastiche si sono visti arrivare gli agenti di polizia. Non si capisce quale possa essere l’imputazione che ha spinto la Questura di Enna a mandare il controllo. Andremo fino in fondo per capire cosa è successo.” ha detto Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale.

Dalla sua nascita, Meglio Legale organizza incontri e dibattiti di informazione, spesso alla presenza di scienziati e ricercatori, in scuole superiori e università: sono stati 100 gli appuntamenti tenuti dall’associazione nell’ultimo anno.

Ma evidentemente il governo sta lanciando dei chiari messaggi: prima con le raffiche di controlli ordinati alla fiera di Roma, creando non poche difficoltà agli espositori con le verifiche effettuate negli orari di punta che hanno fatto fuggire i visitatori, e oggi con questa nuova intimidazione, arrivata per di più all’interno di una scuola, un ambiente che per i ragazzi dovrebbe essere sacro.

D’altronde la destra non è nuova a questo tipo di iniziative: non possiamo infatti dimenticarci l’operazione “Scuole sicure”, fortemente voluta dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva portato a perquisizioni in tutta Italia con un risultato che, se il tema non fosse più che serio, sarebbe ridicolo: oltre 2mila agenti schierati per perquisire i ragazzini nelle scuole con 2,5 milioni di euro di soldi (di tutti i cittadini) spesi per sequestrare 5 kg su tutto il territorio nazionale: praticamente ogni grammo requisito è costato allo Stato 500 euro. E questo dal punto di vista economico, perché da quello sociale non si può non sottolineare l’errore di fondo, che premia la repressione invece che l’educazione.