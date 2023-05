Il Delaware cavalca l’onda della legalizzazione, divenendo ufficialmente il 22esimo Stato americano ad autorizzare il consumo ricreativo della cannabis.

A darne l’annuncio è stato il governatore John Carney, che, dopo aver fatto convertire le proposte House Bill 1 e House Bill 2, che rispettivamente permettono il possesso di marijuana per gli adulti e introducono il nuovo mercato regolamentato della cannabis, in legge senza la sua firma, ha dichiarato:

“Questi due provvedimenti legislativi eliminano tutte le sanzioni civili e penali previste dallo Stato per il semplice possesso di marijuana e creano un’industria altamente regolamentata per la vendita a scopo ricreativo nel Delaware”.

Tuttavia Carney nel comunicato stampa sottolinea che: “Le mie idee a riguardo non sono cambiate. Resto preoccupato per le conseguenze che un’industria della marijuana ricreativa può avere sul nostro Stato, soprattutto per i bambini”.

Preoccupazioni infondate visto che, come sostenuto dall’American Medical Association, la regolamentazione non fa aumentare il consumo di cannabis tra i giovani, anzi, lo diminuirebbe.

“Ho deciso di non porre il veto a questa legislazione perché credo che abbiamo passato troppo tempo a concentrarci su questo problema, quando i cittadini del Delaware affrontano ogni giorno preoccupazioni più serie e pressanti. È ora di andare avanti“, ha concluso il governatore.

CANNABIS LEGALE IN DELAWARE: LE DUE LEGGI APPROVATE

“Dopo cinque anni di innumerevoli incontri, dibattiti, negoziati e conversazioni, sono grato che il Delaware abbia legalizzato e regolamentato la marijuana ricreativa per gli adulti – ha dichiarato Ed Osienski, membro del Partito Democratico e forte sostenitore di entrambe le proposte di legge.

Sebbene la House Bill 1 abolisce tutte le pene previste per il possesso di marijuana, superare una quantità considerata per uso personale, fissata a 12g di infiorescenze o 750 milligrammi di THC per i prodotti a base di cannabinoidi, rimane un reato. Così come consumare cannabis in pubblico o coltivare senza licenza sono comportamenti ancora proibiti.

L’House Bill 2 invece introduce un quadro normativo che regolamenti l’industria della marijuana nel Delaware, disciplinandone coltivazione, produzione e vendita.

La legge, oltre a garantire dei test per verificare la qualità del prodotto, prevede delle disposizioni che offrano opportunità di licenza alla piccole imprese e che assicurino alle persone che vivono in aree particolarmente colpite da decenni di guerra alla droga di avere un accesso sicuro al mercato ricreativo della cannabis.

Come in Illinois, che ha destinato parte dei proventi derivanti dall’industria della cannabis per operazioni di “giustizia riparativa”, i richiedenti che risiedono in zone sproporzionatamente danneggiate potranno godere di tariffe scontate per la presentazione della domanda e avranno accesso a una parte significativa delle licenze di coltivazione, produzione e vendita al dettaglio.

Infine il Delaware, se il numero di candidati qualificati lo permette, prevede di rilasciare fino a 30 licenze per la vendita al dettaglio, 30 licenze per la produzione, 60 licenze per la coltivazione e 5 licenze per i test.