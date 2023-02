La canapa si può usare nella sua interezza, compresi i fiori. È il cuore della sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso delle associazioni annullando il decreto e di fatto autorizzando l’uso dell’intera pianta, compresi i fiori citati nella sentenza.

Il provvedimento è stato accolto con favore dall’avvocato Giacomo Bulleri, che ha seguito il ricorso insieme allo studio legale Legance, e dalle associazioni che per prime ci hanno creduto: Canapa Sativa Italia, Resilienza Italia onlus, Sardinia Cannabis e Federcanapa che annulla la parte del decreto che riguardava l’inserimento della canapa nelle piante officinali, limitandone però l’uso a semi e fibra.

“Siamo contenti”, sottolinea Mattia Cusani di CSI, “anche perché la sentenza è andata oltre alle nostre aspettative citando come esempio quella del consiglio di stato francese”. Il riferimento è alla recente sentenza del massimo organo di giustizia in Francia, che in quella del Tar viene spiegata così: “In estrema sintesi, il Conseil d’Etat, pronunciandosi sulla legittimità del provvedimento nazionale di divieto, sottolinea, anzitutto, che una siffatta misura restrittiva deve essere giustificata alla luce dell’obiettivo di sanità pubblica perseguito e risultare proporzionata ai rischi per la salute connessi alle sostanze vietate, osservando, in proposito, che i suddetti rischi dipendono dalle quantità di THC effettivamente ingerite a seconda dei prodotti consumati e dei modelli di consumo, così da concludere che, allo stato dei dati scientifici, il consumo delle foglie e dei fiori delle varietà di cannabis con un tenore di THC inferiore allo 0,3% non crea rischi per la salute pubblica tali da giustificare un divieto generale e assoluto della loro commercializzazione”. Spiegando poi che lo stesso ragionamento si può applicare all’Italia.

BASTA LIMITAZIONI PER LA CANAPA

L’avvocato Bulleri ha sottolineato che: “È necessario, in casi come quello in questione, che l’amministrazione fornisca un’adeguata spiegazione delle esigenze prioritarie di tutela della salute e di precauzione, fornendo i dati scientifici che dimostrano l’effettiva esistenza di un rischio derivante dalla coltivazione delle piante di canapa nella loro interezza (cioè semi, derivati dei semi, foglie e infiorescenze da cui è stata estratta la resina)”, puntualizzando che il Tar è solo un organo amministrativo e che quindi questa sentenza, che per la quale i ministeri coinvolti potrebbero fare appello al Consiglio di Stato, non autorizza automaticamente l’uso dell’intera pianta come officinale, almeno finché non verrà corretta la legge.

“Il valore di questa sentenza è innanzitutto politico perché ai tavoli tecnici o chi dovrà fare norme in materia di canapa, non potrà non tenerne conto” spiega Bulleri sottolineando la soddisfazione per il fatto che “per anni abbiamo avuto interpretazioni restrittive, è la prima volta che abbiamo potuto diuscutere della legittimità di un provvedimento, il Tar ha accolto la linea interpretativa che da anni sosteniamo, in linea con gli altri Paesi d’Europa”.