Da una discarica il più grande parco che New York abbia mai avuto

Alle porte di New York City, nel distretto di Staten Island, sorgeva la Fresh kills Landfill, la più grande discarica del mondo, che per oltre mezzo secolo ha raccolto i rifiuti di tutta la città, processando circa 15.000 tonnellate di spazzatura al giorno. Un disastro ecologico che dal 1948 ha condizionato notevolmente la vita dei cittadini del distretto, costretti a respirare fumi e odori pestilenziali. Nel marzo del 2001 la discarica è stata chiusa ufficialmente e riqualificata per diventare il Fresh kills Park, una distesa verde di 2.200 acri, tre volte più grande di Central Park che aprirà al pubblico, parzialmente, nella primavera del 2021 e sarà totalmente disponibile entro il 2036.

Come è evidente dal breve video a seguire, Fresh kills Park rappresenta uno straordinario esempio di recupero urbano in ottica ecologica, radicale non solo per il modo in cui funziona – lasciando che la flora autoctona e la fauna si sviluppino in autonomia – ma anche per le sue enormi dimensioni.

Il processo di trasformazione del sito ha visto più fasi. Prima la spazzatura è stata ricoperta di plastica, quindi coperta con milioni di tonnellate di terra, dove poi sono stati piantati alberi e specie autoctone. Così le quattro montagne di spazzatura che svettavano dalla discarica si sono trasformate in quattro colline verdi mentre la natura faceva il suo corso restituendo nel giro di vent’anni una nuova, immensa, distesa verde ai cittadini di New York. L’area fungerà anche da centro di aggregazione per iniziative culturali, attività sociali, gare sportive. Sono previste aree gioco e piste ciclabili.