Una realtà tutta siciliana che sin dall’inizio della sua attività si è posta sul mercato puntando su ricerca e innovazione. Elementi che hanno permesso di elevare la qualità dei prodotti, mantenendo chiaro il focus sullo studio di un migliore processo produttivo.

Per questo, la collaborazione con i migliori vivai per la germinazione e la selezione della migliore genetica fanno parte di un circolo virtuoso in grado di fare la differenza.

Un lavoro meticoloso intrapreso con l’obiettivo di ottenere performance elevate che assicurino la migliore qualità ai buyers che si affidano, quotidianamente, all’expertise della company.

Per garantire il mantenimento di questi standard qualitativi il team di Trinacria Hemp è quotidianamente impegnato nella ricerca di semi, terreni e condizioni climatiche ottimali alla coltivazione della canapa.

L’attenzione al processo produttivo ha determinato un tasso di germinabilità pari al 98% e un altissimo tasso di femminilizzazione, pari al 99,7%. Un risultato ormai assicurato, all’interno del processo produttivo della Company, che rende chiara la determinazione e la dedizione che si cela dietro i giovani volti che compongono questa realtà tutta siciliana.

L’eccellente qualità della materia prima ha permesso a Trinacria Hemp di commercializzare in tutta Europa i suoi prodotti, spaziando dalla canapa industriale a quella alimentare, fino alla terapeutica. Tutto ciò, ha reso possibile, anche, una repentina evoluzione dell’azienda in un mercato in constante crescita.

In pochissimi anni, i founder di Trinacria Hemp sono riusciti ad acquisire un enorme bagaglio di conoscenza e di esperienza collaborando con breeder spagnoli e laboratori svizzeri.

Così, Trinacria Hemp, ha acquisito il know how necessario per proporsi anche come azienda fornitrice di servizi terzi: spaziando dalla consulenza al rebranding per realtà più giovani che si affacciano per la prima volta al mondo della canapa.

L’operazione è molto semplice. Dopo una consulenza approfondita, il cliente potrà scegliere la tipologia di canapa che desidera commercializzare. Trinacria Hemp si occuperà di fornire il prodotto finito, compreso di packaging già brandizzato e personalizzato. In questo modo anche l’azienda più piccola potrà garantire ai suoi buyers l’acquisto di un prodotto di qualità nato dalla sinergia di decine di produttori sparsi in tutta Europa.

Nessun limite alla crescita di questa azienda che sta già progettando l’apertura di punti vendita fisici, franchising monomarca, con cui continuare a diffondere e rendere sempre più disponibili prodotti la cui qualità è ormai una garanzia.

Niente potrà arrestare la crescita di questa giovane realtà che ha tanti obiettivi da raggiungere e che lavora giorno dopo giorno per rendere ogni limite una nuova opportunità.