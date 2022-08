Cultus, coltivare un sogno su UAM.TV

La Danimarca è uno dei paesi scandinavi più avanzati verso la sostenibilità verde: ad oggi è autosufficiente in termini di energia e circa un terzo della sua energia proviene da fonti rinnovabili. La Danimarca è anche in cima alle classifiche delle nazioni più felici del mondo, e la correlazione tra le due cose è ciò che dovrebbe insegnarci qualcosa. Cosa che prova a fare Cultus su Uam.tv.

Questo documentario diretto e realizzato da Simone Marchi mostra come persone e natura possono coesistere, basta condividere scelte alternative. Attraverso interviste a persone che hanno adottato stili di vita differenti, dal tipo di abitazione alla sua ubicazione, dal modo in cui svolgere la propria attività imprenditoriale a come vivere le relazioni con gli altri e con se stessi, in poco più di 40 minuti questo filmato dà l’idea di come potremmo essere adoperandoci in prima linea per realizzare i nostri sogni senza aspettare che il cambiamento cali dall’alto. In particolare in sei brevi episodi si indagano concetti fondamentali come la sostenibilità, l’energia rinnovabile, la permacultura, l’ecologia, i prodotti biologici e il riciclo.