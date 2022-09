Se il piccolo Stato caraibico è un modello per quanto riguarda sostenibilità e biologico, lo deve a qualcosa che per anni ha tentato di danneggiarlo. Proprio a causa dell’embargo statunitense, Cuba non ha avuto altra scelta se non quella di concepire un’agricoltura alternativa, riducendo quasi a zero l’uso di prodotti chimici con tutte le conseguenze del caso.

Questo recente documentario del regista francese Thomas Dandois fruibile gratuitamente su arte.tv, mostra i progressi del Paese in direzione green. Il modello di produzione agricola basato su piccole aziende biologiche, in particolare per la canna da zucchero ma anche per tutti gli altri prodotti, è quello più diffuso sull’isola e che ha garantito l’approvvigionamento di frutta e verdura alla popolazione negli ultimi decenni, nonostante le difficoltà e le traversie politiche. Il mancato uso di pesticidi inoltre ha permesso a Cuba di andare in controtendenza anche rispetto a uno degli attori più importanti per il ciclo naturale: le api. Mentre ovunque nel mondo la popolazione di api diminuisce del 20-30 per cento, in alcuni territori fino all’80 per cento, Cuba produce e esporta il miele prodotto senza glifosato né anticrittogamici.