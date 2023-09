“Troppo rigida e inutilmente complessa”. Così l’Associazione tedesca dei Cannabis Social Club (CSCD) ha descritto la proposta sulla cannabis approvata recente in Germania. Presentando di conseguenza un disegno di legge alternativo.

LEGGE SULLA CANNABIS IN GERMANIA: CRITICHE E SOLUZIONI SOLLEVATE DALL’ASSOCIAZIONE

Come dichiarato dalla CSCD, la “bozza attuale dipinge i consumatori di cannabis come predatori che pongono enormi rischi per i bambini e gli adolescenti e presuppone che essi abbiano una fondamentale propensione al comportamento illegale”.

Per l’Associazione bisogna agire urgentemente per cambiare questa “visione irrealistica” spacciata per troppo tempo come vera. Così a lungo che “anche gli stessi consumatori spesso si considerano cittadini di seconda classe“.

Per far fronte a tale ingiustizia sociale, la CSCD ha recentemente presentato l’“AltCang”: un progetto di legge alternativo per l’uso controllato della cannabis e modifiche ad altre normative. Un disegno che vuole sia compensare le carenze di quello approvato dal governo sia facilitare l’attuazione della legalizzazione in Germania.

COSA PREVEDE LA LEGGE ALTERNATIVA SULLA CANNABIS IN GERMANIA

“Il tentativo di ridurre l’offerta e la domanda di prodotti a base di cannabis vietandoli è fallito, nonostante le ingenti spese della forze dell’ordine della magistratura – sottolinea l’Associazione, che – In qualità di rappresentati democraticamente eletti delle persone colpite” ha presentato una legge che: