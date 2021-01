Crystalweed: la cannabis light nata da una passione

Nati da una tradizione agricola, hanno abbracciato la cultura della cannabis light: qualità, affidabilità e professionalità sono le caratteristiche che li contraddistinguono.

Crystalweed, nel corso di molti anni, ha maturato un’esperienza importante in campo agricolo e ha deciso di impiegarla nella coltivazione della canapa e del CBD. Per chi non ne fosse a conoscenza, molti studi hanno dimostrato che il consumo di CBD ha diversi effetti terapeutici per l’organismo. Da questa consapevolezza è nato un nuovo mercato, in cui Crystalweed ha deciso di lanciarsi con successo, portando con sé la propria competenza e professionalità.

L’esperienza sul campo ha permesso a Crystalweed di curare la coltivazione e la vendita di cannabis light a 360°. La competenza, maturata con passione, consente loro di controllare ogni aspetto della filiera produttiva e di consumo. Controllano in modo diretto la produzione, la trasformazione e la vendita (sia all’ingrosso che al dettaglio) di tutti i prodotti che portano il loro marchio. Una vera e propria azienda “from seed to sale“, per usare un linguaggio americano.

Le tecniche di coltivazione in glasshouse, con supporto di impianto di riscaldamento e lampade, sono uno dei segreti del loro successo. Consentono infatti di ottimizzare i costi di produzione, raggiungendo comunque una qualità dei prodotti elevatissima. Qualità grazie alla quale hanno vinto diversi premi e riconoscenze, come l’award per le migliori infiorescenze di canapa alla fiera internazionale di Bologna e la menzione tra i prodotti più innovativi contenente CBD, merito delle tisane marchiate CrystalTea.

L’obiettivo di Crystalweed è avvicinare sempre più persone al mondo della canapa e in particolare al CBD. Se anche voi siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a visitare il loro blog, www.crystalweed.it/blog, in cui potrete trovare tutte le novità riguardanti questo nuovo mondo sempre in evoluzione.

a cura di Crystalweed