Cospirazioni in cassa dritta: la sfida dei free party

I free party sono una sfida radicale alle fondamenta del capitalismo e al tentativo ossessivo dello Stato di controllare ogni forma di aggregazione sociale. Non stupisce quindi che i rave siano il principale bersaglio della narrazione mainstream e delle politiche repressive nostrane culminate nel Decreto AntiRave (d.l. 162/2022, poi art. 633-bis c.p.) e nel Decreto Sicurezza.

LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO

La decretazione d’urgenza per i rave party come primo atto dell’esecutivo, ha sdoganato l’uso demagogico degli strumenti giuridici e l’estensione della punibilità a condotte disparate. L’introduzione nel codice penale di pene severe per organizzatori e promotori dei rave (da 3 a 6 anni di reclusione e multe elevate) ha dato inizio alla crociata contro ogni forma di dissenso, limitando peraltro libertà costituzionali come quelle di riunione.

La limitazione delle libertà civili si è rafforzata con il successivo Decreto Sicurezza – con diversi profili di incostituzionalità secondo una recente relazione della Corte di Cassazione – mediante la previsione di nuovi reati e aggravanti che, pur non menzionando direttamente i rave, possono essere applicati a contesti simili o a qualsiasi forma di protesta e di aggregazione non autorizzata. Nonostante la morsa repressiva, i free party e il dissenso continuano a tracciare percorsi di libertà e di resistenza.

Oggi come ieri infatti, l’adozione di leggi repressive, prima in Inghilterra (1994) e poi in Francia (2001) ha spinto la controcultura legata ai free party a unirsi, coordinarsi e a sviluppare una forte coscienza politica, portando a risultati opposti a quelli desiderati dai legislatori. In risposta al decreto anti-rave è nata Smash Repression, una rete nazionale tra le diverse realtà dissidenti, crew e sound system destinata a trasportare il battito pulsante della militanza dalle fabbriche in disuso e dai campi di periferia nelle strade e nelle piazze cittadine. La lotta si manifesta con le street parade: muri di casse montati su camion che in carovana bucano il tessuto urbano per cospirare la rivoluzione in cassa dritta e per proporre modi alternativi di divertimento, socializzazione e di militanza.

I FREE PARTY COME ALTERNATIVA SOLIDALE E AUTOGESTITA

La matrice illegale dei rave pertanto non va confusa con l’intento primario di infrangere la legge, ma con la volontà di creare alternative vitali basate su solidarietà, autogestione e pratiche di riduzione del rischio, molto più efficaci in termini di sicurezza e di salute rispetto a qualsiasi intervento punitivo.

Non sono solo feste, ma una vera e propria lotta di classe che rivendica e difende spazi di autonomia, riconsegnando alla comunità la capacità di autodeterminazione. La loro essenza infatti risiede nell’organizzazione orizzontale e nell’emancipazione dalle logiche capitalistiche che invece pervadono l’industria dell’intrattenimento. Inoltre come evidenziato da Tobia D’Onofrio in Rave New World. L’ultima controcultura (Agenzia X), i free party non sono fenomeni isolati, ma si inseriscono in una tradizione millenaria di rituali collettivi che trascendono l’ordinario. Affondano le loro radici nelle feste dionisiache dell’antica Grecia e nei misteri di Eleusi, dimostrando un desiderio umano intrinseco di riunirsi e danzare per accedere allo straordinario.

RIDUZIONE DEL RISCHIO E DEL DANNO

L’elemento psichedelico e mistico, spesso indotto dall’uso di sostanze, era caratteristico di queste esperienze e lo è anche per i free party, tuttavia i rave sono uno dei pochi spazi dove si pratica un uso consapevole delle sostanze grazie alla presenza costante di presidi per la riduzione del danno (RDD) e la riduzione del rischio (RDR). La RDD e la RDR sono pratiche essenziali all’interno della scena dei free party e più in generale nei contesti di consumo di sostanze, avendo l’obiettivo di tutelare la salute e il benessere delle persone presenti alla festa. La riduzione del rischio agisce a monte, puntando a massimizzare i benefici ricreativi e a prevenire i pericoli legati all’uso di sostanze o a comportamenti a rischio, attraverso informazione, prevenzione e consigli per un consumo più sicuro (per esempio, uso di pippotti puliti, test di dosaggio, analisi delle sostanze). La riduzione del danno, invece, si applica al consumo già in atto, mirando a minimizzare le conseguenze negative fisiche, psicologiche e sociali senza richiedere necessariamente l’interruzione del consumo, migliorando così la qualità della vita delle persone.

Storicamente, il consumo di sostanze è un fenomeno antico e complesso, influenzato non solo da fattori scientifici ma anche da dinamiche socio-politiche. Le droghe socialmente accettate (alcol, tabacco) tendono a essere quelle che alimentano l’economia, mentre quelle legate a culture marginali o rivoluzionarie sono stigmatizzate e represse.

Nei free party la presenza di pratiche di riduzione del rischio rendono effettivo il Triangolo di Zinberg (1986) che evidenzia come l’esperienza con le sostanze dipenda da tre fattori interdipendenti: la sostanza, l’individuo e il contesto fisico e sociale, quest’ultimo capace di fornire una regolazione sociale del consumo, a differenza del proibizionismo che isola e stigmatizza.

Nei free party, i collettivi Rdd/Rdr colmano il vuoto istituzionale offrendo supporto concreto, con pratiche come:

Mappatura del luogo per individuare spazi adatti a banchetti informativi, laboratori e aree chill out.

per individuare spazi adatti a banchetti informativi, laboratori e aree chill out. Banchetto con distribuzione di materiali informativi , pippotti puliti, soluzioni saline, chewing gum, carta stagnola, preservativi, acqua e cibo. Un esempio è il progetto itinerante “Famigliatek” che promuove la Rdr autofinanziandosi.

, pippotti puliti, soluzioni saline, chewing gum, carta stagnola, preservativi, acqua e cibo. Un esempio è il progetto itinerante “Famigliatek” che promuove la Rdr autofinanziandosi. Laboratorio di drug checking per l’analisi anonima delle sostanze, fondamentale per informare sui rischi reali e monitorare il mercato, con analisi qualitative e quantitative.

per l’analisi anonima delle sostanze, fondamentale per informare sui rischi reali e monitorare il mercato, con analisi qualitative e quantitative. Chill out , uno spazio di decompressione lontano dal sound, per riposare e ricevere supporto psicologico (“psycare”).

, uno spazio di decompressione lontano dal sound, per riposare e ricevere supporto psicologico (“psycare”). Primo soccorso per gestire emergenze dovute a mix pericolosi o sovradosaggi, spesso trascurate dai servizi medici tradizionali.

per gestire emergenze dovute a mix pericolosi o sovradosaggi, spesso trascurate dai servizi medici tradizionali. Informazione sui mix pericolosi, ad esempio sui rischi di combinare alcol con ketamina o stimolanti, cruciale per la sicurezza.

Gli operatori Rdd/Rdr svolgono ruoli molteplici (psicologi, assistenti sociali, amici, educatori) e si basano su un approccio “peer” di empatia profonda, provenendo dagli stessi contesti e creando uno spazio sicuro di fiducia e supporto, lontano da giudizi e tabù.

Queste pratiche si scontrano con politiche proibizioniste e repressione, rendendo gli operatori anche attivisti antiproibizionisti. La mancanza di supporto istituzionale rende la loro azione ancora più vitale.

Il rave tesse una tela relazionale e pulsionale capace di generare quei “riti dionisiaci” descritti da Lapassade e che si materializzano nelle “zone temporaneamente autonome” (TAZ) di Hakim Bey, ovvero in micro-sistemi indipendenti che si sottraggono al controllo dello Stato per sperimentare comunità di pratiche autonome e autogestite.

La definizione di rave come “invasioni arbitrarie”, adottata nel codice penale, risulta essere una distorsione semantica, essendo questi la manifestazione tangibile dell’attitudine controculturale che disegna immaginari futuri, i cui schizzi sono abbozzati nel presente mediante la riappropriazione di spazi, spesso abbandonati, per conferire loro un significato antitetico ai modelli dominanti di consumo e di controllo. La loro criminalizzazione è un tentativo deliberato di annichilire una pratica che, attraverso l’autogestione, si solleva contro la mercificazione della cultura e l’egemonia degli eventi commerciali. Il rave, in questo contesto, emerge come una vera e propria lotta di classe volta a creare e a difendere spazi di autonomia e di autodeterminazione.

Gli Spiral Tribe, crew fondativa della scena free party, urlavano contro le politiche thatcheriane “You might stop the party but you can’t stop the future”, perché il dissenso trova le sue comunità di pratica come testimonia il libro Incognita K. Free tekno e cospirazioni in cassa dritta di Ana Nitu, recentemente pubblicato da Agenzia X. Nel libro-ragnatela di storie individuali e collettive, saggi e testimonianze ridisegnano un presente fatto a brandelli dalla psicosi del controllo e della repressione, rafforzando l’azione diretta e la militanza a suon di tekno.

Di fronte a un sistema che ammanetta la libertà di espressione e manganella il dissenso, la cospirazione in cassa dritta non è solo la “lotta” per i free party, ma la battaglia contro il proibizionismo ideologico che soffoca le forze generatrici di possibilità, lasciando impunite le forze distruttive del capitalismo.