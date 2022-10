Cos’è la fitoterapia e perché ha sempre più successo

La fitoterapia è una disciplina medica che consente un corretto uso a scopo preventivo o curativo delle piante medicinali e dei loro derivati, in relazione alle proprietà farmacologiche dei costituenti chimici presenti in esse e nei prodotti utilizzati.

Negli ultimi vent’anni, questa disciplina è stata enormemente valorizzata e rivalutata non solo per il crescente numero di persone che vi si sono avvicinate e che oggi la utilizzano, ma anche per il grande interesse da parte della comunità scientifica, come dimostra la pubblicazione di numerosi studi scientifici e clinici sulle proprietà salutistiche delle piante medicinali. La Fitoterapia è diventata, infatti, una disciplina medica a tutti gli effetti, dove scienza e medicina tradizionale finalmente si incontrano.

I due terzi circa della popolazione mondiale (l’80% secondo l’OMS) utilizza, oggi, le erbe medicinali.

Nei paesi del Sud del mondo (in particolare in Africa e Sud America) la medicina tradizionale a base di erbe prevale sulla medicina convenzionale e viene utilizzata dagli sciamani e dai guaritori; in India e in Cina le erbe sono da sempre inserite nei rispettivi sistemi di cura tradizionali: si parla infatti di Medicina Tradizionale Cinese e Medicina Ayurvedica, discipline millenarie che vengono sempre maggiormente valorizzate dalla ricerca scientifica moderna.

DA DOVE VIENE LA FITOTERAPIA

La storia della fitoterapia si perde nella notte dei tempi ed è antica quanto la cultura dell’uomo. Pensiamo, ad esempio, che il primo grande erbario cinese (Pen-Tsao) in cui vengono descritti più di 200 rimedi tradizionali risale al 2800 a.C. e che nel 2500 a.C. prende corpo il Rig Veda, il più antico testo sacro Indù, in cui sono descritte circa 67 erbe della tradizione Ayurvedica. Gli antichi Egizi sapevano già distillare le piante officinali e ottenere oli essenziali che utilizzavano per preparare cosmetici o durante funzioni religiose e nelle pratiche di mummificazione. In Occidente, il primo orto botanico è stato fondato nel 1546 dall’Università di Padova.

COME FUNZIONA

La straordinarietà e la bellezza delle piante medicinali sta nel contenere una moltitudine di sostanze, il cui quantitativo è determinabile e standardizzabile, ma che possiede sempre un certo grado di variabilità dovuto alla loro natura di esseri viventi, diversi l’uno dall’altro, la cui ricchezza biochimica ed energetica dipende dal tipo di coltivazione, dal luogo, dai processi di raccolta ed estrazione.

Le piante, infatti, non contengono sostanze chimiche isolate, bensì un fitocomplesso, che costituisce l’unità biochimica “integrale” della pianta stessa, ovvero l’insieme dei suoi componenti chimici, risultante dalla naturale combinazione del “principio attivo” (quello a cui sono state riconosciute proprietà farmacologiche) con altre sostanze, chiamate “coadiuvanti (ad es., cellulosa, mucillagini, vitamine, minerali) che nell’insieme conferiscono alla pianta le specifiche proprietà terapeutiche per cui viene utilizzata.

Oggi sappiamo che è proprio questo armonico insieme di sostanze che rende le piante medicinali così uniche e straordinarie, non solo i singoli principi attivi. Molti di essi, infatti, presi singolarmente, possono rivelarsi meno efficaci o con effetti diversi da quelli della pianta nel suo complesso.

PER CHI E COSA È EFFICACE

La fitoterapia può essere utilizzata con successo in qualsiasi ambito salutistico, per sostenere l’organismo sia in prevenzione che in casi di problematiche di salute particolari. Ad esempio, la fitoterapia può dare realmente un aiuto straordinario a livello psico-fisico per fronteggiare la problematica che regna sovrana in questa epoca storica: lo stress.

Esistono, infatti, moltissime piante (come la Rodiola, la Maca andina, il Ginseng, l’Ashwagandha o Ginseng indiano) che posseggono proprietà “adattogene”, ovvero che aumentano la resistenza allo stress e agli agenti nocivi, aiutando l’organismo ad “adattarsi”, a dialogare con essi, normalizzando, ottimizzando le risorse e le funzioni biologiche e riducendo il senso d’affanno, il calo di memoria, l’ansia e tutti i sintomi correlati allo stress.

