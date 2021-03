Cosa sono le asana: le famose posizioni dello yoga

Secondo la scienza dello Yoga, il corpo umano è uno strumento attraverso il quale i misteri della vita si esprimono e dunque attraverso il quale l’inconoscibile diventa prima esperibile e poi conoscibile.

Per conoscenza qui non s’intende la memorizzazione di dati e informazioni alla quale siamo abituati fin da piccoli, bensì una graduale e profonda comprensione della Realtà Universale e infinita dell’animo umano e oltre. Di conseguenza, per quanto ad oggi la fisica quantistica con i suoi dati e i suoi studi stia dando notevoli, efficaci e veritiere conoscenze in merito all’origine umana, è bene precisare che lo Yoga fece lo stesso con millenni d’anticipo. Questo non certo per denigrare il lavoro infinito, passionale, concreto e necessario degli studiosi ma per condividere come la possibilità di accedere a queste conoscenze sia in realtà alla portata di tutti. Ognuno di noi, infatti, grazie allo sviluppo dell’intuito purificato, può accedere veramente, intuitivamente, liberamente alle verità universali, senza dover per forza passare attraverso letture di dati e testi che, per la maggior parte dell’umanità, risultano di difficile comprensione.

Ad oggi abbiamo bisogno di fare nostre, di sentire dentro queste verità nel modo più semplice e diretto possibile.

Lo Yoga ci insegna che la vera Conoscenza, che è possibile chiamare anche sviluppo della coscienza o sviluppo spirituale, avviene tramite la fiducia, la fede, che ciò avvenga realmente. Non si tratta di immaginare realtà, mondi paralleli e via dicendo e spacciarceli come veri, né si tratta di raccontarsi una favola; si tratta di sviluppare quel sottile ma potentissimo sesto senso dentro di noi che ci mostra quanto ciascun essere umano sia potenzialmente e profondamente libero di scriverne atti, scene, dialoghi, costanti, eterni e mutevoli finali della sua storia.

Lo Yoga si propone all’uomo con le asana, le posizioni, proprio perché egli possa iniziare ad avere le prime percezioni di tutto ciò dentro di sé, percezioni dalle quali siamo purtroppo costantemente distratti e allontanati dalla vita di tutti i giorni: questo accade tuttavia solo perché nella nostra routine quotidiana abbiamo dimenticato che esiste la possibilità di una realtà differente, più viva, più forte, indipendente, luminosa, pacifica e amorevole.

Le asana eseguite con la giusta attenzione, come hanno spiegato e tramandato gli antichi Rishi, Maestri indiani, ci danno l’opportunità di imparare durante le lezioni nuove percezioni, nuove presenze dentro di sé e quindi nuove soluzioni, nuovi punti di vista che possono essere applicati nel vivere quotidiano, nei fatti che accadono ordinariamente con le relative difficoltà, così da poter a questo punto trovare molto più facilmente realtà risolutive, spazi non contemplati prima all’interno dei quali le cose funzionano per il Bene Originario Individuale ed Universale: le asana ci insegnano a ri-conoscerlo.