Cosa sono i gruppi di acquisto solidale?

I Gruppi di Acquisto Solidale (Gas) sono canali alternativi rispetto alla filiera standard di un settore in quanto realizzano un contatto diretto tra produttori e consumatori. Esistono da oltre venticinque anni per combattere i modelli di consumo “classici” e per trovare una via alternativa a quella che offre la grande distribuzione organizzata (Gdo). I valori portati avanti dai Gas non sono il prezzo e il risparmio, ma la conoscenza e la tutela dei produttori, specialmente di quelli che scelgono di non vendere tramite i grandi marchi.

In concreto si tratta di un gruppo di persone che si riuniscono spontaneamente per fare degli acquisti alimentari insieme. Gli acquisti vengono fatti “all’ingrosso”, ovvero in grandi quantità, presso piccoli produttori locali, e vengono distribuiti secondo le esigenze di ciascuno senza intermediari. I gruppi si formano per acquistare prodotti biologici, a km0 e per valorizzare le produzioni del territorio. Tutto ciò nel nome di un modello alternativo di consumo, consapevole e rispettoso di tutte le parti della filiera e che garantisce prodotti di qualità ai consumatori.