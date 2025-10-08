Contro‐conferenza sulla droga: la società civile sfida il governo e chiede la fine della guerra



Il governo italiano ha convocato per il 7-8 novembre 2025 la VII Conferenza Nazionale sulle politiche antidroga.

In parallelo, numerose realtà della società civile (ONG, associazioni per i diritti civili, enti del terzo settore, gruppi per la riforma delle politiche sulle droghe) stanno promuovendo una Contro-Conferenza nazionale autoconvocata per gli stessi giorni, con l’obiettivo di contestare l’impostazione governativa giudicata eccessivamente repressiva e priva di confronto.

FERMIAMO LA GUERRA ALLA DROGA

Lo slogan proposto per la Contro-Conferenza è: “Sulle droghe abbiamo un piano. Fermiamo la guerra alla droga, contro il governo della paura garantiamo diritti civili e sociali”.

Le richieste chiave avanzate dalle organizzazioni includono:

Depenalizzazione / decriminalizzazione dell’uso di sostanze (anche in sede amministrativa) lila.it+1 Regolazione legale della cannabis (invece dell’intransigenza normativa attuale) lila.it+1 Attuazione delle disposizioni già vigenti sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per la Riduzione del Danno — vale a dire politiche sanitarie volte a minimizzare i danni legati al consumo, anziché puntare esclusivamente alla repressione lila.it+2La Via Libera+2 Apertura al dialogo e inclusione piena delle organizzazioni della società civile esperta e delle persone che usano sostanze (PUD, persone consumanti) nei tavoli decisionali, cosa che — denunciano i promotori — è stata esclusa o fortemente limitata nella maggior parte delle sedi preparatorie governative. La Via Libera+3il manifesto+3lila.it+3

Tra le associazioni promotrici troviamo: A Buon Diritto, ARCI, Antigone, Associazione Luca Coscioni, CGIL, CNCA, Forum Droghe, Gruppo Abele, LILA, Meglio Legale, Milion Marijuana March e altri.

NESSUN DIALOGO E APPROCCIO PUNITIVO

Le critiche principali di fondo sono rivolte all’impostazione del governo che privilegia l’approccio punitivo e la direttiva repressiva (sanzioni, criminalizzazione) a scapito della prevenzione, della sanità pubblica e dei diritti umani. Tra le leggi fortemente contestate troviamo: il decreto anti-rave, il cosiddetto “decreto Caivano”, modifiche al codice della strada che aggravano le sanzioni per consumatori di stupefacenti, e norme restrittive collegate al Decreto Sicurezza che penalizzano anche la canapa “light”.

Dal punto di vista istituzionale, alcune associazioni denunciano che nella preparazione alla conferenza governativa non siano state accettate voci critiche, non si sia trattato il tema della riduzione del danno, e che il confronto sia stato “blindato”. Il tutto nel momento in cui l’Onu, ma anche la stessa Unione europea, spingono per la fine della cosiddetta guerra alla droga, un approccio che nei fatti criminalizza i consumatori senza toccare gli interessi dei grandi gruppi criminali, e chiedono agli stati membri di considerare politiche di riduzione del danno, espressione che per la prima volta …

LE CRITICHE DELL’ONU PRIMA CHE LA SITUAZIONE PEGGIORASSE

Già nel 2021, una conferenza simile aveva visto una maggiore inclusione della società civile e si era conclusa con l’elaborazione di un Piano Nazionale sulle Droghe (PAND) che però, secondo molti, è rimasto “lettera morta” per mancanza di attuazione.

Ricordiamo che durante la 72esima sessione del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell’ONU (CESCR), nel 2022, l’approccio italiano era stato fortemente stigmatizzato. “Il Comitato esprime preoccupazione per l’approccio punitivo al consumo di droghe e per l’insufficiente disponibilità di programmi di riduzione e del danno”, e “raccomanda che lo Stato riveda le politiche e le leggi sulle droghe per allinearle alle norme internazionali sui diritti umani e alle migliori pratiche, e che migliori la disponibilità, l’accessibilità e la qualità degli interventi di riduzione del danno”.