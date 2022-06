Molte persone di solito si trovano di fronte al problema di essere dipendenti dalle sigarette e notano nella loro vita molte conseguenze negative dovute al loro uso, sia sulla propria salute che su quella di coloro che li circondano.

La sigaretta è un prodotto che ha sempre causato problemi alle persone fin dalla sua creazione, poiché sebbene il suo uso sia standardizzato come quello dell’alcol, spesso le persone tendono a dimenticare che è dannoso per la salute.

Inoltre, dato che crea una forte dipendenza, come tutti i tipi di droghe, è molto più difficile smettere. Chiaramente la sigaretta è molto più economica dell’alcool e di altre droghe, basti pensare che la sua vendita è comune e spesso non ci sono controlli su chi la vende a chi (come, ad esempio, per gli adolescenti) per il solo fatto di continuare a beneficiare della vendita del prodotto.

Ecco perché, in questo articolo, parleremo di alcuni suggerimenti che possono aiutarti a smettere di soffrire per gli effetti negativi che la dipendenza dal fumo porta nella tua vita e come puoi sostituirla con altri prodotti meno dannosi.

EFFETTI NEGATIVI DEL FUMO

Il fumo di sigarette e la dipendenza che queste comportano sono la causa di molti effetti

negativi che potresti star vivendo ora o che potresti vedere presenti nella tua salute in futuro ed

è importante conoscerli per capire le ragioni per cui è necessario che tu smetta di fumare.

È la principale causa di morte prematura

Causa il cancro nella maggior parte degli organi del corpo principalmente nei polmoni, ictus, malattie cardiache e aneurisma dell’aorta

Può causare leucemia mieloide acuta

Può causare diabete, osteoporosi, artrite reumatoide

Gli uomini sono più a rischio di soffrire di disfunzione erettile

Le donne in gravidanza possono avere una gravidanza ectopica

I bambini con genitori fumatori possono avere problemi cerebrali, morte prematura, problemi di circolazione del sangue e disfunzioni in altri organi

problemi di circolazione del sangue e disfunzioni in altri organi Comporta spendere molti soldi al mese che potrebbero essere investiti per altri scopi più

sani e di maggiore necessità

Oltre a tutto questo, molte delle aziende del tabacco fanno test terrificanti sugli animali vivi e contribuiscono all’inquinamento del pianeta.

MODI E PRODOTTI EFFICACI CON CUI PUOI INIZIARE A SMETTERE DI FUMARE

Molti fumatori desiderano smettere di fumare, ma a volte iniziare può rivelarsi un compito

piuttosto difficile, perché l’astinenza dalla sigaretta può durare da 3 a 5 settimane o anche di

più, ma in modo sempre più basso. Tuttavia, come tutte le dipendenze, è sempre difficile fare il

primo passo e rimanere sulla giusta strada, ecco perché i seguenti modi possono essere utili

per iniziare a smettere di fumare.

È possibile partecipare a un programma di consulenza professionale per aiutarvi con la vostra dipendenza

Gettare tutte le sigarette e smettere di comprarne nuove

Puoi provare pratiche di mente-corpo come meditazione, mindfullness, yoga, pilates

Puoi iniziare sia lasciando la tua cattiva abitudine lentamente che all’improvviso

Evitare le situazioni in cui si fuma molto

Inizia a svolgere attività fisica e a adottare abitudini sane come una buona alimentazione

Sacchetti di nicotina: servono a sostituire il tabacco e imitare la sensazione dell’effetto snu svedese. Puoi ottenerle nei negozi online come snusdirect

Cerotti alla nicotina: dipendono dal livello di consumo che hai avuto e da raccomandazioni mediche

Pillole da succhiare alla nicotina: sono simili ai cerotti ma sotto forma di pillole

Sigarette elettroniche: aiuta contro il fumo ma può anche causare problemi di salute simili

Farmaci prescritti da un medico

Gomma da masticare: per tenere la bocca occupata con qualcos’altro

Premiati per i tuoi successi nel smettere di fumare

Imposta obiettivi scritti

In breve, smettere di fumare può essere molto difficile all’inizio, ma ne vale sicuramente la pena. Dovresti approfittare del fatto che ora ci sono molti prodotti e modi fattibili e farai un grande favore alla tua salute e ai tuoi cari.