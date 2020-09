Compendio etnobotanico: Amaranthus Spinosus e Anagallis Arvensis

AMARANTHUS SPINOSUS

– allucinogeno, delirogeno

L’Amaranthus spinosus è una pianta originaria delle Americhe tropicali ma è presente anche negli Stati Uniti e nelle regioni tropicali e subtropicali dell’Asia e dell’Africa. Pianta invasiva e dannosa ad altre coltivazioni, l’amaranto spinoso è un’erbacea che arriva fino a 100-130 centimetri, molto ramificata, con stelo glabro e leggermente pubescente, di color verde, spesso con sfumature rossastre. Le foglie sono alternate, lanceolate o romboidali, completamente glabre, leggermente venate quando la pianta è giovane. L’infiorescenza è rappresentata da spighe che si presentano ramificate alla base.

Come molte altre specie simili, viene impiegato in Africa nell’alimentazione umana; altrettanto avviene in Tailandia, paese in cui la pianta è chiamata Phak Kholm, così come nelle Filippine. Le popolazioni rurali della Nigeria lo consumano come vegetale, soprattutto nei periodi di siccità; la sua cenere viene impiegata come salinificatore in Uganda, mentre in Sudafrica trova impiego come polvere da fiuto, da sola o mischiata con tabacco.

In Cina è utilizzato nella farmacopea tradizionale contro il diabete, mentre i semi, ridotti in poltiglia, sono applicati sulle fratture; trova anche impiego contro le emorragie interne, la diarrea o le mestruazioni molto intense; la radice viene usata come diuretico. Usi più o meno analoghi li si ritrova in tutto il sud-est asiatico, anche se in India e in Nepal lo si vuole efficace anche come abortivo.

Sembra che una specie non identificata di Amaranthus sia stata usata con un’altra altrettanto non identificata pianta (siroru) dagli Indigeni Orokaiwa del Mount Lamington nel corso di cerimonie religiose allo scopo di provocare una sorta di “tremito sacro” (Thomas, 2000).

ANAGALLIS ARVENSIS

– stimolante, euforizzante

L’anagallide o mordigallina è comune in tutta Europa e in Asia. La si ritrova in terreni sia coltivati che incolti; pianta annua, strisciante, molto bassa che raramente raggiunge i 50 centimetri. Le foglie sono ovali, i fiori piccoli di color rosso vermiglio con centro purpureo. Più raramente si ritrovano esemplari color rosa carne o lilla; come pianta ornamentale se ne conosce una varietà a fiori blu.

La parte aerea racchiude diverse saponine e un enzima di cui non si conoscono ancora bene le proprietà farmacodinamiche; tra le saponine si deve ricordare la ciclamina, molto tossica in particolare per i pesci; in alcune regioni dell’India questa proprietà viene utilizzata per la pesca. Tra gli altri componenti chimici presenti nella pianta troviamo flavonoidi, triterpeni, cucurbitacine e acidi caffeici.

Un tempo utilizzata nella medicina popolare contro le eruzioni cutanee e le ulcerazioni, oltre che come diuretico e colagogo, l’Anagallis trova impiego oggi soltanto in omeopatia, anche a causa della sua tossicità. Il suo utilizzo anche come antidepressivo e nel trattamento dell’epilessia e dei disturbi mentali suggerisce che possa avere un’azione psicoattiva, anche se mancano completamente dati in merito. Una possibile azione stimolante è suggerita dal nome stesso, Anagallis, che deriva dal Greco anagelein, “ridere con gusto”.

a cura di Gilberto Camilla

Etnopsicologo e psicoterapeuta. Appartiene al “nucleo storico” della SISSC, ne ricopre attualmente la carica di Presidente e ha pubblicato diversi libri sugli stati di coscienza. Dal 1994 al 2018 è stato Direttore Scientifico della rivista “Altrove”