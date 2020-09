Come vendere droga online (in fretta) 2 – Netflix

Per chi non ha mai visto Come vendere droga online (in fretta) va detto che è un racconto di formazione che offre uno sguardo comico sulle difficoltà dell’adolescenza e trae le sue origini da un fatto di cronaca avvenuto nel 2015 a Lipsia: la vicenda giudiziaria del ventenne Maximilian S., divenuto un famoso narcotrafficante nel dark web con il nome in codice Shiny Flakes condannato nel 2015 a sette anni di carcere dopo aver venduto inosservato so- stanze illegali per un valore di quasi quattro milioni di euro in tutta l’Europa.

Mentre nell’esordio la trama aveva affrontato le vicissitudini di due studenti che si trovano a gestire un impero della droga, alle prese con problemi per soddisfare la domanda, controllare la qualità e, cosa più importante, non farsi arrestare, in questo secondo capitolo della serie tedesca, disponibile dal 21 luglio su Netflix, le vicende si sviluppano a partire dalla decisione di chiudere il business dopo che ha portato a più guadagni di quelli che si possono spendere in una vita intera. In mezzo a agenti di polizia, gangster di strada e relazioni sentimentali, staccare la spina per i due ragazzi però non sarà facile.