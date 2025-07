Come trasformare la tua casa in una giungla urbana

Secondo una recente indagine commissionata da STIGA e svolta da YouGov, la cura del verde si conferma uno degli hobby più amati in Italia e in Europa. L’indagine “Gardens of Europe 2025” rivela infatti che il giardinaggio è apprezzato nei cinque paesi europei analizzati (Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia), con numeri in continua crescita.

In particolare secondo lo studio, il 95% degli italiani associa la cura del giardino ad attività piacevoli, utili per migliorare il benessere personale e trascorrere tempo di qualità.

Allora perché non circondarsi di verde anche dentro casa? Non è necessario avere molto spazio: con una buona dose di organizzazione, le piante giuste e un po’ di pazienza, trasformare la casa in una giungla urbana non sarà difficile.

Vediamo quali sono le piante migliori per un perfetto effetto jungle indoor.

MONSTERA DELICIOSA

Regina indiscussa della giungla urbana, è amata per le sue grandi foglie verdi dalle caratteristiche fenditure, che regalano un aspetto esotico e decorativo. Non ama la luce diretta ma gradisce gli ambienti umidi. L’ideale è posizionarla a terra vicino a una finestra non direttamente esposta al sole, mantenendo il terreno sempre leggermente umido. È perfetta anche per i pollici più neri regalando un grande impatto visivo con il minimo sforzo.

POTHOS

Una delle piante più versatili e diffuse per gli interni. Il suo portamento rampicante e ricadente crea un effetto “selvaggio” molto naturale. Cresce molto in fretta, è resistente e sopporta bene anche le situazioni di poca luce. Le foglie verdi spesso presentano delle striature gialle, bianche o crema, a seconda della varietà. Ottima da sistemare in alto, su mensole o sospesa.

KENTIA

Una palma elegante e molto comune, apprezzata per la sua crescita lenta ma costante e longeva, raggiungendo fino ai 2-3 metri in interni. Non tollera la luce diretta e preferisce annaffiature moderate, evitando i ristagni d’acqua. Perfetta per riempire angoli o spazi vuoti e dare verticalità.

TRADESCANTIA

Una delle migliori piante ricadenti da interno. Le sue foglie, spesso variegate in toni di verde, viola, rosa e argento, creano un bellissimo effetto “cascata”. Cresce velocemente e si adatta bene in ambienti con luce indiretta. Perfetta su mensole, librerie o in vasi appesi, dona un tocco cromatico vivace alla giungla domestica.

FICUS ELASTICA

Nota come “pianta della gomma” per via della linfa appiccicosa che scorre nelle foglie, è una delle preferite per la giungla urbana. Ha foglie grandi, spesse e molto lucide, ideali per dare struttura e verticalità agli spazi. Oltre ad essere decorativa, contribuisce a purificare l’aria, grazie alla sua capacità di assorbire le sostanze inquinanti. Ama la luce abbondante ma non diretta, e va annaffiata con moderazione. Meglio posizionarla vicino a piante più piccole per non creare un effetto di contrasto.



Per ricreare un vero effetto giungla, sarà necessario coprire vari angoli e superfici a diverse altezze, anziché distribuirle in giro per la casa in modo isolato, sfruttando mensole, vasi sospesi e supporti verticali.



Si possono combinare piante da terra, ricadenti e sospese, creando giochi di livelli e profondità. Anche le piante aeree, come le tillandsie, sono ottime alleate: posizionate su rami o cortecce, donano un tocco elegante ed esotico, senza bisogno di terra. Basta non esporle alla luce diretta e idratarle con delle nebulizzazioni regolari.

Creare una giungla urbana non sarà immediato, ma con un po’ di organizzazione e voglia di sperimentare il risultato sarà inevitabilmente impeccabile, per un maggior benessere sia fisico che mentale.