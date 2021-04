Come scegliere la tua varietà ideale di cannabis

La stagione della semina all’aperto si avvicina ed è il momento di essere chiari su quali varietà regneranno nel nostro giardino. Ma tra tanti riferimenti sul mercato, quale scegliere? Non fatevi prendere dal panico perché Buddha Seeds vi aiuterà a prendere la decisione giusta.

Sei principiante o coltivatore esperto?

Questa è la prima domanda che dovresti farti. Se sei un coltivatore che ha appena iniziato con la cannabis, sarebbe meglio optare per una varietà che non richiede molte cure. Pertanto un buon punto di partenza è con le varietà indica, poiché sono generalmente resistenti e facili da coltivare.

Nel catalogo di Buddha Seeds troverai una vasta gamma di ceppi a dominanza indica come Pulsar, Vesta, Kraken o Morpheus (non autofiorenti) e ceppi a raccolta rapida come White Dwarf, Syrup o Red Dwarf.

Coltiverai indoor o all’aperto?

Questo è un altro aspetto che determinerà la scelta della varietà. Fortunatamente tutte le varietà di Buddha Seeds possono essere coltivate sia all’aperto che al chiuso ma i coltivatori outdoor hanno una preferenza per le varietà a fioritura rapida, per evitare problemi con il gelo, i ladri o i parassiti. Se hai intenzione di coltivare in terra, Magnum (autofiorente) e Kraken (non autofiorente) sono altamente raccomandate. Quest’ultima, oltre al suo raccolto veloce è molto produttiva.

I coltivatori indoor, d’altra parte, optano per piante piccole e compatte in modo che possano crescere in modo uniforme (in modo che luce e spazio siano usati nel modo più efficiente).

Qualsiasi varietà autofiorente di Buddha Seeds può essere usata per la coltivazione indoor, poiché sono state sviluppate per una facile coltivazione. White Dwarf e Syrup, per esempio, sono ideali per Sea of Green.

Nel caso di Magnum non è consigliabile coltivarla in vasi di più di 11l in casa perché le sue dimensioni possono andare fuori controllo. Pulsar, Quasar e Kraken vantano anche una grande altezza quindi non sono raccomandate per i principianti.

Quanto spazio hai disponibile?

Se coltivi indoor la prossima domanda è: quanto spazio hai? Come facciamo a sapere quante piante ci stanno nella growroom? Per fare questo applicheremo la regola dei 100l per metro quadrato prendendo in considerazione la morfologia della pianta: se scegli le varietà sativa devi sapere che produrranno piante più alte con un lungo periodo di fioritura, mentre le varietà indica produrranno piante più corte e compatte con un alto rendimento e cime di alta qualità.

Com’è il clima dove abiti?

Un altro aspetto da prendere in considerazione è il clima della zona in cui si vive e scartare le varietà che non hanno le condizioni climatiche adatte al luogo in cui le piante cresceranno.

Nei climi caldi dobbiamo fare attenzione alle alte temperature e all’irrigazione. Al contrario, se avete intenzione di coltivare in una zona con climi freddi dovreste tenere a mente che la pianta tenderà a crescere meno in altezza, poiché concentrerà tutta la sua energia per rimanere in vita invece di produrre dei fiori grandi.

Fortunatamente Buddha Seeds ha sviluppato delle genetiche che sono molto resistenti a questo tipo di clima. Alcuni esempi sono: Medikit, Kraken, Magnum o Quasar. Se c’è una varietà forte e resistente quella è Deimos. Questa varietà è un tuttofare soprattutto in terra madre, dove si aggrappa fortemente al terreno e diventa più forte e vigoroso.

Quanto tempo vuoi aspettare prima di raccogliere?

In generale, la maggior parte dei coltivatori non è molto paziente al momento del raccolto ma fortunatamente gran parte delle varietà di Buddha Seeds sono autofiorenti. Cioè, sono meno esigenti in termini di requisiti di illuminazione e sono pronti per il raccolto in circa otto settimane. Dal catalogo di Buddha Seeds, White Dwarf e Syrup spiccano in velocità. Inoltre a seconda che si tratti di varietà indica o sativa ci sono anche delle differenze:

Le dominanti Indica hanno bisogno di meno tempo per il raccolto. In generale, la fioritura dura da sette a otto settimane dopo la crescita.

hanno bisogno di meno tempo per il raccolto. In generale, la fioritura dura da sette a otto settimane dopo la crescita. Le dominanti Sativa hanno bisogno di più tempo per il taglio. Alcune varietà possono richiedere fino a 16 settimane per completare la fioritura. Queste piante gourmet hanno bisogno di una grande cura e protezione dai cambiamenti climatici e dai parassiti. Fortunatamente nel catalogo di Buddha Seeds non c’è nessuna varietà che superi i 70 giorni di fioritura.

Qual è l’effetto che cerci?

Per quanto riguarda l’effetto della genetica della cannabis, le varietà indica tendono ad avere un effetto rilassante. In questo senso Purple Kush, Syrup e Red Dwarf hanno un effetto narcotico.

Se, d’altra parte, stai cercando un effetto più euforico, dovresti scegliere le varietà sativa. Vesta e Calamity Jane non deludono con il loro potente “high”.

Negli ultimi anni c’è stata una proliferazione di varietà di cannabis medica con un alto contenuto di CBD poiché questo cannabinoide non ha effetti psicoattivi. Consapevole della domanda del mercato Buddha Seeds ha optato per la cannabis medica con Medikit, in versione automatica e non. Questa varietà ha alti livelli di CBD (fino al 20% in alcuni esemplari) ed è ideale per le estrazioni. Tuttavia i benefici della cannabis medica non risiedono solo nel CBD, ma anche il THC ha un grande effetto nell’alleviare i sintomi di patologie o disturbi come sclerosi, asma, insonnia, ansia, dolore cronico, tra gli altri. Sia il THC che il CBD formano la perfetta coppia terapeutica della cannabis, cioè interagiscono sinergicamente per migliorare le qualità curative dell’altro. Questa è la base del noto effetto entourage.

In questo senso Buddha Seeds ha lavorato sulla stabilizzazione dei rapporti di THC e CBD in un rapporto 1:1, cioè un equilibrio tra i due cannabinoidi, e il risultato si chiama Morpheus la cui esperienza potrebbe essere descritta come “essere tra le braccia di Morpheus”, dio dei sogni.

Che sapori preferisci?

Se sei tra quelli che danno priorità al sapore sopra ogni altra cosa allora questa sezione è di speciale importanza per te. Da Buddha Seeds troverai una vasta gamma di sapori e odori.

Se ti piacciono i sapori di bacche puoi optare per Purple Kush o Red Dwarf, ma se ti piacciono di più gli agrumi come il pompelmo e il mandarino, allora la tua scelta è Vesta o Medikit. I più golosi possono concedersi Syrup, la caramella di Buddha Seeds. Ma la tavolozza dei sapori è molto più ampia, dovrai scoprirla!

Preferisci le classiche?

Classics Buddha Seeds è l’ultima novità di Buddha Seeds. Buddha Diesel, Buddha Critical, Buddha Amnesia, Buddha Ak, Buddha Skunk e Buddha White Widow compongono questa nuova grande famiglia con cui Buddha Seeds ha voluto rendere il suo particolare omaggio alle varietà leggendarie di cannabis. Il tuo incontro con i classici sarà grandioso, e puoi anche goderteli sia in versione autofiorente che non.

a cura di Buddha Seeds