Come respira la cannabis

Un argomento tanto importante quanto ancora poco discusso tra i grower, la traspirazione fogliare è un indice primario dello stato di salute di una pianta. Bisogna prima comprenderne il funzionamento per ottenere dei parametri di crescita ideali su cui basare la coltivazione. Iniziamo con alcune nozioni basilari riguardo la traspirazione.

TRASPIRAZIONE DELLA CANNABIS

Il movimento dell’acqua dalle radici attraverso il sistema fogliare della pianta è alla base della traspirazione, ed è guidato dall’evaporazione dell’acqua sulla superficie fogliare. Questa perdita di acqua è chiamata traspirazione fogliare. L’umidità relativa (UR), il deficit di pressione del vapore (VPD) e la temperatura dell’aria sotto e sopra la chioma della pianta influenzeranno la quantità di acqua che essa perderà a causa della traspirazione.

Per monitorare questi fattori i coltivatori utilizzano spesso termo-igrometri, che fungono da campanello d’allarme quando le condizioni sono al di fuori dell’intervallo ideale.

Poiché la fluttuazione delle condizioni ambientali può influenzare la resa e la qualità del prodotto finito, è importante mantenere determinati standard. Se la pianta perde troppa acqua a causa della traspirazione, ciò potrebbe compromettere la qualità delle cime.

QUAL È LA MIGLIORE TEMPERATURA E UMIDITÀ RELATIVA PER LA CANNABIS?

Le condizioni ambientali ideali e il fabbisogno idrico della pianta di cannabis variano a seconda della fase di crescita. Per la coltivazione indoor, una temperatura compresa tra 25°C e 30°C è l’ideale per molte delle varietà di cannabis in commercio, durante la maggior parte del suo ciclo di vita. Per le piante di cannabis neonate invece l’umidità relativa intorno al 75% è l’ideale. Quando la pianta matura nelle fasi di crescita vegetativa e fioritura si consiglia un’umidità relativa compresa tra il 55% e il 60%.

L’elevata umidità interferisce con il trasporto dei nutrienti, danneggiando lo sviluppo delle piante e portando a rese più piccole e di qualità inferiore; inoltre accresce un possibile sviluppo di malattie e muffe, come la botrite o l’oidio.

FABBISOGNO IDRICO

Oltre a temperatura, umidità e tassi di traspirazione devono essere considerati altri fattori che influenzano il fabbisogno idrico. Il fabbisogno idrico della cannabis sarà influenzato dalla temperatura e dall’umidità relativa, ma dipenderà anche dal mezzo di crescita, dalle dimensioni del vaso e dallo stadio in cui si trova. La cannabis avrà il maggior bisogno di acqua durante la fase di fioritura poiché è il momento in cui la pianta consuma più energie nella creazione di biomassa (cime comprese).

COME FUNZIONA LA TRASPIRAZIONE?

Nella traspirazione l’acqua viene trasportata lungo lo xilema dalle radici da forze passive. Dallo xilema, l’acqua sale nelle cellule all’interno delle foglie. Le foglie della pianta hanno pori chiamati stomi. L’acqua si diffonde attraverso gli stomi ed evapora nell’aria. La perdita d’acqua della traspirazione è una parte necessaria del metabolismo delle piante perché gli stomi devono aprirsi per far uscire l’anidride carbonica che viene prodotta come scarto della fotosintesi.

Dell’acqua data a una pianta, dal 97 al 99,5% viene perso per traspirazione e guttazione, un processo in cui le piante trasudano goccioline d’acqua. Le piante regolano la traspirazione aprendo e chiudendo gli stomi, ma la traspirazione è influenzata anche dalle condizioni ambientali intorno alla foglia. Se le condizioni sono troppo calde la pianta perderà acqua per rinfrescarsi, proprio come quando gli esseri umani sudano.

Anche altre condizioni ambientali giocano un ruolo importante nella quantità di acqua persa a causa della traspirazione. Ecco alcuni dei fattori e degli effetti che influenzano la traspirazione.

NUMERO E DIMENSIONE DELLE FOGLIE

Più foglie e foglie più grandi significano più superficie per lo scambio di gas, con conseguente maggiore perdita d’acqua. Questo fattore dovrebbe incoraggiare i coltivatori a praticare una buona defogliazione quando coltivano cannabis perché le grandi foglie a ventaglio – in gergo le prendi sole più vecchie – non solo bloccano la luce, ma contribuiscono anche a una maggiore perdita d’acqua attraverso la traspirazione.

GLI STOMI

Alcune piante hanno più stomi di altre, le piante con più stomi avranno una maggiore richiesta di acqua perché ci sono più pori che le consentono di evaporare, di norma questo viene attribuito alle varietà a predominanza indica, con foglie più larghe rispetto a quelle a predominanza sativa. Sebbene la distinzione non sia certamente standard; a parità di set-up di coltivazione le varietà più indiche, tendono ad avere un rapporto di traspirazione leggermente più alto.

I TRICOMI

I tricomi sono minuscole strutture simili a peli che abbondano sulla pianta di cannabis. I tricomi della cannabis sono i contenitori dei cannabinoidi, ma aiutano anche a prevenire la perdita d’acqua trattenendo l’umidità sulla superficie della foglia. Ergo, più tricomi (più resina) vi sono sulla parte sommitale delle foglie, più esse tendono a limitare la traspirazione.

LA LUCE

Gli stomi generalmente si aprono di notte per far fuoriuscire anidride carbonica quando l’ambiente è più fresco. Se gli stomi si aprono durante il giorno, si perde più acqua a causa del calore associato alla luce. La traspirazione aumenterà quando aumenta la quantità di PAR che arriva effettivamente alla pianta; quindi, è importante considerare che un’illuminazione più forte potrebbe aumentare la necessità di irrigazione per compensare la maggiore perdita d’acqua dovuta alla traspirazione.

TEMPERATURA E UMIDITÀ

Quando la temperatura aumenta, anche i tassi di evaporazione aumentano e le piante perdono acqua più velocemente. Condizioni più asciutte con umidità relativa inferiore aumentano anche a loro volta la velocità di traspirazione.

L’ARIA

A meno che non si coltivi cannabis all’aperto, potreste non pensare all’effetto del vento sulla traspirazione ma le coltivazioni indoor e le serre dovrebbero avere apparecchiature utili a garantire un’adeguata ventilazione. Il ricircolo continuo allontanerà il vapore acqueo dall’area sommitale ed intorno alla pianta, facendo sì che le piante traspirino più acqua. Alcuni tipi di ventole direzionali possono avere effetti dannosi sulla traspirazione, in particolare quando spostano l’aria ad alta velocità ed in maniera diretta sulle piante.

STRESS DA SICCIT À

Un altro aspetto della traspirazione riguarda la presenza di pochi liquidi che si può verificare con uno stress da siccità, ovvero quando una pianta non dispone di un’irrigazione sufficiente o quando perde troppa acqua a causa della traspirazione. Quando le piante sono stressate per carenza idrica, usano misure di adattamento per cercare di preservarsi. Ciò può significare che chiudono gli stomi e al loro interno si accumula anidride carbonica. Lo stress da siccità può anche stimolare le piante a produrre più metaboliti secondari, questi metaboliti sono accessori alla produzione di nutrienti e spesso hanno scopi difensivi. Nel caso della cannabis, si ritiene che un leggero grado di stress da siccità possa stimolare la produzione di cannabinoidi poiché essi sono, per l’appunto, metaboliti secondari.

I FATTORI AMBIENTALI

Finché tutti questi fattori sono bilanciati, il tasso di traspirazione della pianta sarà regolare. La maggior parte dei coltivatori non si prende il tempo per calcolare il deficit di pressione del vapore e i tassi di traspirazione delle proprie colture di cannabis. Questo tipo di informazioni possono essere utile certamente in grandi coltivazioni industriali, in parti del mondo dove coltivare cannabis è diventato un vero e proprio business, i coltivatori domestici invece si affidano a strumenti semplici per calcolare il tasso di umidità relativa e la temperatura, niente di troppo complicato. Eppure, saper mantenere i giusti parametri per una giusta traspirazione può fare la differenza, tra uno scarso risultato finale ed un raccolto degno di essere chiamato tale. Alcune piante come le varietà autofiorenti risentono più di altre di un eventuale deficit nella traspirazione, dato il loro breve ciclo di vita. Nelle varietà fotoperiodiche un eventuale problema di questo tipo può provocare uno stress tale da indurre la pianta all’ermafroditismo o all’eventuale blocco della crescita durante il passaggio tra la fase di vegetativa e quella di fioritura. La differenza sostanziale sta nel comprendere il meccanismo di traspirazione fogliare e agevolarlo in tutte le fasi di crescita, dal primo alito di un germoglio fino all’ultimo respiro della pianta.