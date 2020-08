Come possiamo ridurre lo spreco alimentare globale?

Dopo il cambiamento di regime alimentare volto a diminuire il consumo di carne e latticini, la riduzione degli sprechi è probabilmente il metodo più importante di cui disponiamo per garantire che ci sia abbastanza nutrimento per tutti.

La tentazione di infuriarsi per gli sprechi alimentari ovunque li si veda è forte. Per certi versi non è un atteggiamento sbagliato, ma se vogliamo davvero migliorare la situazione faremmo meglio ad analizzare con più attenzione quanto spreco si genera e dove. Solo a questo punto potremo iniziare a stabilire le priorità. Spesso le statistiche sullo spreco alimentare sono espresse in tonnellate, il che non ci aiuta, dato che in tal modo si conferisce lo stesso valore a un chilo di anguria e a un chilo di carne bovina o di formaggio. Perciò parlerò degli sprechi in termini di calorie perdute (anche le proteine hanno una grande importanza, ma il modo in cui vanno sprecate si rivela molto simile a quello delle calorie).

I consumatori incidono per il 20 per cento di tutti gli sprechi alimentari, e tre quarti di questa quota sono ascrivibili al quarto della popolazione mondiale che vive in Europa e nelle Americhe. Più grave anche se meno visibile è il problema dello spreco globale di calorie che avviene nella fase di raccolta (34 per cento del totale) e di stoccaggio (30 per cento). Oltre la metà dell’intero spreco si verifica in Asia, dove le perdite maggiori sono ascrivibili allo stoccaggio (21 per cento di tutti gli sprechi alimentari mondiali), alla raccolta (17 per cento) e alla distribuzione (7 per cento).